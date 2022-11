Orkun Kökçü verschijnt vanwege goede spel op radar van Italiaanse topclub

Dinsdag, 15 november 2022 om 16:58 • Jordi Tomasowa

Orkun Kökçü is op de radar van AC Milan verschenen, zo meldt 1908.nl. Afgevaardigden van i Rossoneri waren naar verluidt afgelopen donderdag aanwezig in De Kuip bij de 1-0 zege van Feyenoord op SC Cambuur. Het medium onthulde vorige maand eveneens dat de aanvoerder van Feyenoord in de gaten wordt gehouden door scouts van Borussia Dortmund en Olympique Lyon.

Kökçü was afgelopen zondag nog de grote uitblinker aan de zijde van Feyenoord tijdens de Rotterdamse derby tegen Excelsior. De 21-jarige middenvelder nam twee treffers voor zijn rekening en vierde bovendien een jubileum. Het duel met Excelsior was zijn honderdste Eredivisie-wedstrijd uit zijn carrière. In de eerste seizoenshelft was Kökçü goed voor zeven goals en twee assist in negentien officiële duels.

Zijn goede spel heeft tot de interesse van onder meer AC Milan, Borussia Dortmund en Olympique Lyon geleid. Mocht een van deze clubs Kökçü willen overnemen van Feyenoord, dan zullen ze diep in de buidel moeten tasten, daar hij nog tot medio 2025 onder contract staat bij de Rotterdammers. Daarnaast zou Feyenoord al langere tijd het plan hebben om de zeventienvoudig Turks international nog een jaar extra aan zich te binden.

Zijn trainer Arne Slot hield zondag na afloop van de zege nog een lofzang over Kökçü bij ESPN''Orkun is misschien wel onze grootste blikvanger”, zei Slot “Ik heb al vaker gezegd dat hij bij mij onomstreden is, omdat ik hem echt een hele goede speler vind. Ik kan het aan alle kanten gaan uitleggen, maar laat ik het kort houden: ik vind het een hele goede speler.”

''Ik heb de indruk dat het voor hem heel goed zou zijn om nog minimaal een half jaar bij ons te blijven", vervolgde de trainer van Feyenoord over zijn aanvoerder. “Eigenlijk heeft hij die keuze afgelopen zomer al gemaakt. Vorig jaar had hij een goed seizoen en ook voor hem was er interesse. Maar hij vond het verstandig om te blijven en dat betaalt uit dat hij tot nu toe een goed seizoen speelt. Nee, ik ben niet bang om Kökcü kwijt te raken.”