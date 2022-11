‘Ik vind Gakpo een goede speler, dus ik verwacht heel veel van hem op het WK’

Dinsdag, 15 november 2022 om 16:24 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 16:57

Pascal Bosschaart verwacht veel van Cody Gakpo en het Nederlands elftal op het aanstaande WK in Qatar. Dat vertelde de 42-jarige oud-voetballer en huidig assistent-trainer van SC Cambuur aan Voetbalzone-presentator Jelle Kusters. Bosschaart was onlangs samen met Glenn Helder te gast in de serie Ex on the Pitch, en na afloop daarvan interviewde Kusters hem over zijn ambities als trainer, wat hij was geworden als hij geen profvoetballer was geweest en het WK.