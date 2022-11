Gullit blijft ondanks ‘vingertje’ bij mening over Ajacied: ‘Als dat zo was...’

Dinsdag, 15 november 2022 om 16:08 • Tom Rofekamp

Ruud Gullit begrijpt ook na 'het vingertje' nog altijd niet dat Kenneth Taylor meegaat naar het WK. De middenvelder van Ajax hield na zijn twee goals tegen FC Emmen zaterdag (3-3) een veelzeggende wijsvinger voor zijn mond, waarmee hij leek te reageren op Gullits kritiek de dag daarvoor. De oud-international sprak toen zijn voorkeur uit voor Joey Veerman.

Taylor gaat mee naar Qatar, terwijl Veerman niet eens tot de 39-koppige voorselectie van Louis van Gaal behoorde. Dat begrijpt Gullit niet, zo liet hij vrijdag al weten bij het Ziggo Sport Voetbal Café. "Ik was ook verbaasd dat Taylor erbij zat. Ik heb Taylor gezien in wedstrijden waar het erom ging, in de Champions League. Daar heeft hij in mijn optiek niet goed gespeeld. En ik vond het al gek dat Veerman niet bij de voorselectie zat. Dan denk ik bij mezelf: die jongen heeft toch wel wat laten zien bij PSV. Ook op Europees niveau. Dat verbaast mij", aldus Gullit.

Kenneth Taylor laat zich zien in Emmen met twee doelpunten en een assist! ? — ESPN NL (@ESPNnl) November 12, 2022

Wanneer de uitspraken van Gullit er maandag bij Rondo bij gehaald worden, vraagt presentator Bas van Veenendaal hem naar 'het vingertje'. "Voel je je aangesproken?" Gullit schiet in de lach. "Als dat zo was: je scoort twee keer tegen Emmen, en je gaat dit doen...", begint de enkelvoudig Ballon d'Or-winnaar. Van Veenendaal suggereert dat Gullit Taylor misschien wel 'op scherp heeft gezet'. "Nou ja, goed voor hem", zegt Gullit. "Maar het is nog steeds mijn mening."

Taylor zat afgelopen Nations League-periode voor het eerst bij de definitieve selectie van Oranje. De geboren Alkmaarder kwam zowel in het duel tegen Polen (0-2 winst) als België (1-0 winst) als invaller binnen de lijnen. Veerman zat voor diezelfde interlandperiode óók voor het eerst bij de voorselectie van Van Gaal. De PSV'er overleefde de schifting alleen niet. Het kwam voor Veerman zo nog niet tot een haasje.