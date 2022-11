Hugo Lloris suggereert OneLove-aanvoerdersband niet op het WK te dragen

Hugo Lloris lijkt de OneLove-aanvoerdersband niet op het WK in Qatar te gaan dragen. De aanvoerder van Frankrijk is van mening dat er ‘te veel’ druk op de spelers ligt om te protesteren op het eindtoernooi in Qatar. Daarnaast stelt de sluitpost van Tottenham Hotspur dat de cultuur van Qatar gerespecteerd dient te worden.

Noël Le Graët, voorzitter van de Franse voetbalbond, had in een interview met L’Équipe aangegeven dat hij aan Lloris zou vragen om de aanvoerdersband in regenboogkleuren niet op het WK in Qatar te dragen. Die band staat voor verbinding en iedere vorm van discriminatie. De regenboogkleuren zijn vooral een symbool van de LGBTQ+-gemeenschap, echter is homoseksualiteit in Qatar verboden. Zo staat op seks tussen twee mensen van hetzelfde geslacht een gevangenisstraf van één tot drie jaar.

“Om dergelijke zaken te ondernemen heb je een akkoord van de FIFA en de voetbalbond nodig”, zei Lloris op een persconferentie van Frankrijk over de OneLove-aanvoerdersband. “Maar ik heb ook een persoonlijke mening over het onderwerp. En die lijkt op die van onze voorzitter Noël Le Graët. Als we in Frankrijk buitenlanders ontvangen, dan willen we vaak dat ze zich aanpassen aan onze regels en onze cultuur respecteren. Ik ben geneigd hetzelfde te doen in Qatar, niet meer of niet minder. Ik kan het eens of oneens zijn met hun ideeën, maar ik vind het een kwestie van respect tonen.”

Lloris zegt dat er 'te veel druk' op de spelers ligt in de aanloop naar het toernooi en dringt erop aan dat men zich op het voetbal moet concentreren om succesvol te zijn. “Als je druk moet uitoefenen, had dat tien jaar geleden al moeten gebeuren. Nu is het te laat. Je moet begrijpen dat deze kans zich voor spelers eens in de vier jaar voordoet en je wilt elke kans om te slagen. De focus moet op het veld liggen. De rest is aan politici, wij zijn sporters", aldus Llloris. Voor Frankrijk begint het WK met een poulewedstrijd tegen Australië, waarna ook nog duels met Denemarken en Tunesië volgen.

Gelekte brief van de FIFA

Begin november onthulde Sky Sports dat de FIFA alle deelnemende landen aan het WK in Qatar in een brief heeft gevraagd om zich alleen met voetbal bezig te houden. Daarin vragen FIFA-voorzitter Gianni Infantino en secretaris-generaal Fatma Samoura aan de landen om ervoor te zorgen dat het ‘voetbal niet wordt meegesleept in alle ideologische en politieke gevechten die in de wereld bestaan’.

Uit de brief blijkt verder dat de wereldvoetbalbond liever niet heeft dat landen openlijk kritiek uiten op de arbeidsomstandigheden in Qatar en het schenden van de mensenrechten aldaar. De FIFA-top geeft geen specifieke voorbeelden, maar de brief lijkt dus vooral bedoeld als oproep aan deelnemende landen om zich niet over politieke en maatschappelijke zaken uit te laten. Iets dat de afgelopen weken al wel is gedaan, onder meer door de Australische voetbalbond en het Deense elftal.