FIFPro: Oranje-klant is zwaarst belaste speler bij aanvang van het WK

Dinsdag, 15 november 2022 om 15:27 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:35

Virgil van Dijk is bij aanvang van komend WK de zwaarst belaste speler. Dat blijkt uit onderzoek van internationale spelersvakbond FIFPro. De aanvoerder van het Nederlands elftal heeft over een periode lopend van juli 2021 tot en met oktober 2022 liefst 7597 speelminuten gemaakt, waarmee hij iedere andere geselecteerde voor Qatar aftroeft. De statistieken over Van Dijk komen uit een rapport waarin de FIFPro aan de bel trekt inzake overbelasting van spelers.

In het rapport komt niet alleen terug hoeveel speelminuten spelers in totaal hebben gemaakt, maar ook in welke mate dat back-to-back matches betroffen. Dat zijn wedstrijden waar minder dan vijf rustdagen tussen zitten. 67 procent van de wedstrijden van Van Dijk waren van dat kaliber. De nummer twee en drie op de ranglijst van het totaal aantal speelminuten, João Cancelo (7347) en Sadio Mané (7266), waren goed voor percentages van respectievelijk 59 en 70 procent.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Dijk is niet de enige in de top twintig. Daley Blind vindt zich met 6528 speelminuten op plek negentien, en is daarmee een van de zes spelers buiten de Europese Big Five-competities op de lijst. Collega-Ajacied Dusan Tadic staat met 6721 speelminuten op plek tien. Ook heeft de FIFPro onderzocht welk land cumulatief de meeste minuten heeft gemaakt. Portugal gaat op die lijst aan kop met een aantal 135.237. Nederland (118.820) is daar nummer elf.

Simon Colosimo, plaatsvervangend secretaris-generaal van de FIFPro, hoopt dat er wereldwijd lessen worden getrokken uit het rapport. "De data benadrukt de mentale en fysieke druk die op de schouders van de spelers komt te liggen, vanwege een overvol speelschema dat geen rekening houdt met hun gezondheid en performance. Ik twijfel er niet aan dat elk team een voortreffelijke show op de mat gaat leggen. Toch moeten alle professionele belanghebbenden in het voetbal hun prioriteiten heroverwegen", aldus de bestuurder.