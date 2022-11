Lionel Messi steekt de loftrompet: ‘Hij is zonder twijfel de beste trainer’

Dinsdag, 15 november 2022 om 14:54 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:35

Lionel Messi schuift Argentinië niet naar voren als een van de grootste kanshebbers om deze winter het WK in Qatar te winnen. Buurland Brazilië wordt net als Frankrijk door de sterspeler van Paris Saint-Germain grotere kansen toegedicht. In een uitgebreid interview blikt Messi ook terug op belangrijke momenten en personen in zijn carrière. Zo heeft la Pulga lovende woorden over voor onder meer Josep Guardiola.

"Ik denk dat Frankrijk, ook al hebben ze te dealen met enkele belangrijke geblesseerde spelers, een fantastisch potentieel heeft”, zegt Messi bij Universo Valdano op het Spaanse Movistar Plus. “Ze hebben zoveel goede spelers en een bondscoach (Didier Deschamps, red.) die al heel lang met dezelfde groep werkt en een WK heeft gewonnen.” Ook Brazilië wordt door Messi bij de titelfavorieten geschaard. “Het is een ploeg met veel kwaliteit en veel gevaarlijke spelers, zoals Neymar."

Messi is van mening dat geen enkel land op het WK mag worden onderschat. “Tegenwoordig is elk land op het WK lastig te verslaan. We hebben niet veel tegen Europese landen gespeeld, al oefenen zij ook niet graag tegen Zuid-Amerikaanse landen. We denken stapje voor stapje en moeten onszelf niet in de rol van titelfavoriet laten drukken. We hebben een zeer goede ploeg die gretig is, maar we weten dat groepsfases nooit makkelijk zijn.” Argentinië is ingedeeld in een poule met Saoedi-Arabië, Mexico en Polen.

De Argentijnse sterspeler beleefde tussen 2008 en 2012 vier uiterst succesvolle seizoenen onder Guardiola bij Barcelona. Messi baalt ervan dat hij destijds niet meer heeft genoten. “Je zit er dag na dag middenin en je beseft het niet”, geeft Messi aan. “Hoe Guardiola de wedstrijden voorbereidde, hoe de tegenstander zou spelen etcetera. We voerden zijn tactiek zo makkelijk uit en het was zo natuurlijk dat we ons niet realiseerden wat we deden.”

Met het verstrijken van de tijd beseft Messi dat het iets unieks was. “Guardiola heeft het voetbal echt veranderd, omdat hij het er zo makkelijk liet uitzien en iedereen het wilde kopiëren. Hij is de beste trainer, zonder twijfel. Hij heeft iets speciaals, hoe hij het spel zag, ons voorbereidde en communiceerde. Ik genoot er altijd van om aan de bal te zijn en met Xavi, Iniesta en Busquets samen te spelen. Het maakte alles zoveel makkelijker”, aldus Messi.