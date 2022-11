João Mário geeft update: is de liefde tussen Fernandes en Ronaldo over?

Dinsdag, 15 november 2022 om 14:44 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:47

De 'ruzie' tussen Bruno Fernandes en Cristiano Ronaldo blijkt een storm in een glas water. João Mário, hun ploeggenoot bij het Portugese nationale team, vertelde dinsdag dat het veelbesproken fragment dat op social media rondgaat de nasleep van een grap betreft. Er zou ondanks Ronaldo's veelbesproken interview met Piers Morgan geen heibel zijn tussen hem en Fernandes.

Het interview van Ronaldo, waarin hij alles en iedereen binnen Manchester United met de grond gelijkmaakt, domineert al enkele dagen het internet. Het zou ook de reden zijn dat de relatie tussen Fernandes – gewaardeerd speler van the Red Devils – en de steraanvaller bekoeld is geraakt. Mário laat echter weten dat hier niets van waar is.

"Ik was op dat moment in de kleedkamer", laat de middenvelder van Benfica optekenen door Record. "Ik heb de beelden gezien en het is grappig hoe die geïnterpreteerd worden. Het betrof een grap. Bruno was een van de laatsten die aankwam, en Cristiano vroeg hem of hij per boot was gekomen. Volgens mij is hun relatie geweldig, ik heb ze gisteren de hele dag gezien. Er is geen probleem tussen hen."

Mário denkt tevens dat het interview van Ronaldo geen verdere gevolgen zal hebben voor de WK-prestaties van Portugal. "Iedereen hier is gemotiveerd. Over Ronaldo valt er weinig te zeggen, het is niet de eerste keer dat er iemand bij het nationale team komt terwijl hij met een probleem kampt. Een van de voordelen van het nationale team is dat alles naar de achtergrond verdwijnt. We denken hier allemaal over het collectieve doel." Portugal oefent komende donderdag nog tegen Nigeria; precies een week later staat het eerste duel in de WK-groepsfase tegen Ghana op het programma.