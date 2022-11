Verbazing over selectie Lang: ‘Hij naait ook zijn eigen ploeggenoten’

Dinsdag, 15 november 2022 om 13:41 • Jordi Tomasowa

Wesley Sonck vindt het verrassend dat Noa Lang door Louis van Gaal geselecteerd is voor het WK in Qatar. De voormalig Ajacied denkt dat Lang mogelijk voor problemen in de selectie van bondscoach Louis van Gaal zal zorgen. “Ik denk dat hij vooral enorm energievretend is voor de staf”, aldus Sonck.

“Ik vind het nogal verrassend dat hij naar Qatar mag”, zei Sonck in de Belgische voetbaltalkshow Extra Time. “Ik hoop voor Lang dat hij top is op het WK. Dat zou ook leuk zijn voor Lang zelf. Maar ik denk dat hij enorm energievretend is voor een staf.” Lang liep eind augustus tegen KV Kortijk een enkelblessure op en raakte vervolgens zijn basisplaats onder trainer Carl Hoefkens kwijt.

“Lang is een goede voetballer. Maar hij doet dingen in een wedstrijd die niet nodig zijn”, vervolgt Sonck. “Daarmee naait hij niet alleen de tegenstander op, maar ook zijn eigen mensen op het veld en op de bank. Dat Neymar dat doet, oké, hij zit op een ander niveau dan Lang." Van Gaal liet vorige week vrijdag nog blijken dat de reserverol van Lang juist een reden was om de aanvaller te selecteren. "Ik moet de trainer van Club Brugge bedanken, want Noa Lang is tegenwoordig meer invaller dan basisspeler. En dat is een troef van Lang: op korte tijd een wedstrijd openbreken. Door zijn reserverol bij Club wou ik Lang nog meer dan tevoren in mijn WK-selectie hebben”, aldus van Gaal.

Lang leeft momenteel de absolute droom. De 23-jarige buitenspeler staat aan de vooravond van zijn eerste eindtoernooi met Oranje. Hoewel Lang bij Club Brugge een lastig seizoen kent, krijgt hij de voorkeur boven Villarreal-aanvaller Arnaut Danjuma. De vijfvoudig international van het Nederlands elftal was vorige week woensdag tevens tweemaal trefzeker tijdens de bekerzege van Club bij Patro Eisden. Ook op persoonlijk vlak beleefde Lang vorige week een absolute mijlpaal: de vleugelflitser van Club wordt voor het eerst in zijn leven vader. Na zijn doelpunt tegen Eisden onthulde de daddy to be dat zijn vriendin in verwachting is door met een bal onder zijn shirt en een duim in zijn mond te juichen.