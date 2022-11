‘Ronaldo sprak vorige week nog met Europese topclub’; Duitse media ontkennen

Dinsdag, 15 november 2022 om 13:02 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:18

De Duitse tak van Sky heeft korte metten gemaakt met een aan aandacht winnend gerucht rond Cristiano Ronaldo. De Portugees zou volgens diverse Engelse media namelijk afgelopen week gesprekken hebben gevoerd met Bayern München, in het bijzijn van zaakwaarnemer Jorge Mendes. Florian Plettenberg – werkzaam voor Sky Deutschland – weet echter dat de Duitse recordkampioen vanwege meerdere redenen nog altijd geen interesse heeft in Ronaldo.

Het Engelse Sportsmail kwam maandag met het nieuws dat vertegenwoordigers van Bayern afgelopen week naar Engeland zijn gevlogen voor gesprekken met Ronaldo en Mendes. De steraanvaller kampt al enige tijd met een vertrekwens bij Manchester United en na het uitgelekte interview tussen hem en Piers Morgan lijkt een exit op Old Trafford onvermijdelijk. Ook zou Mendes afgelopen maand in dat verband met Newcastle United hebben gesproken.

Plettenberg verwijst het Bayern-gedeelte in ieder geval naar de prullenbak. De journalist schrijft dat der Rekordmeister om precies dezelfde redenen als afgelopen zomer niet geïnteresseerd is in Ronaldo: hij zou te oud zijn, en er is genoeg vertrouwen in de overige selectiespelers. Algemeen directeur Oliver Kahn zei in juli nog overwogen te hebben CR7 naar de Allianz Arena te halen, maar 'dat een transfer niet paste in de clubfilosofie'. Ook het flinke loonstrookje van Ronaldo vormde daarin een obstakel.

Sky Deutschland schreef afgelopen week wél dat Sporting Lissabon van plan is werk te maken van de komst van de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar. Toen was het veelbesproken interview met Morgan nog niet eens uitgelekt. Daarin fileerde Ronaldo alles en iedereen binnen Manchester United, waardoor zijn rol op Old Trafford definitief lijkt uitgespeeld. The Telegraph schreef maandag al dat de clubleiding een contractontbinding overweegt, terwijl manager Erik ten Hag de Portugees volgens ESPN niet meer hoeft te zien.