Wissel bij Marokko: ‘Hij wilde de baas spelen, maar het is geen kinderopvang'

Woensdag, 16 november 2022 om 11:52 • Kevin van Buuren • Laatste update: 12:11

Het wereldkampioenschap voetbal staat voor de deur. In Leeuwen bespreekt Voetbalzone alle perikelen rond het toernooi met oud-voetballers en kijken ze live mee met de Oranje leeuwen en de Marokkaanse leeuwen van de Atlas. In deze voorbeschouwing schuiven twaalfvoudig international Ali Boussaboun en voormalig voetbalavonturier Jos Hooiveld aan om te vertellen over hun verwachtingen, verrassingen en favoriete opstelling van de nationale ploegen.

Bij de Leeuwen van de Atlas is sinds de aanstelling van de Marokkaans-Franse bondscoach Walid Regragui de rust teruggekeerd. De trainer won afgelopen seizoen met Wydad AC de Marokkaanse landstitel en de Afrikaanse Champions League. “Hij weet wat er gevraagd wordt in het Afrikaanse en Europese voetbal”, zegt Boussaboun over de coach die zijn eigen voetbalcarrière in Frankrijk en Spanje doorbracht. Het tijdperk van zijn voorganger Vahid Halilhodzic werd getekend door de conflicten met onder meer Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech, die daardoor maandenlang niet in actie kwamen. “Hij wilde de baas spelen, maar je moet je plek kennen als trainer. Het is geen kinderdagverblijf.”

Die mate van hiërarchie is nu bepalend volgens de oud-aanvaller van onder meer Feyenoord. “Regragui is echt een people manager, dan gaat het vanzelf lopen tussen de spelers”, vertelt hij over de coach met wie hij zelf samenspeelde bij Marokko. De voormalige rechtsback moet nu zelf kiezen tussen twee van zijn sterspelers op dezelfde positie: Noussair Mazraoui en Achraf Hakimi. “Ik zou Hakimi linksback zetten, daar heeft hij ook gespeeld bij Borussia Dortmund. Zulke spelers moeten hoe dan ook allebei spelen.” Dat Mazraoui ook op het middenveld uit de voeten kan, is volgens Boussaboun niet van toepassing. “Ze hebben genoeg middenvelders. Deze trainer speelt vanuit een sterke basis. Die verdediging moet goed staan.”

Een ander vraagstuk is de spits. In de huidige selectie is Ziyech de topscorer met zeventien goals. “Ik zet Youssef En-Nesyri in de spits. Ik hoop dat hij zijn vorm kan vinden”, meldt Boussaboun. De 25-jarige aanvalsleider van Sevilla scoorde dit seizoen slechts tweemaal in vijftien wedstrijden. Voor Marokko maakte hij veertien goals in 49 interlands. Al met al is Boussaboun positief gestemd over Marokko’s kansen in de poule. “België is niet onaantastbaar, is gebleken. Kroatië heeft veel spelers boven de dertig en moeten gaan vernieuwen. Canada ken ik niet zo, al zullen die er niet voor niets staan.”

De favoriete opstelling van Ali Boussaboun voor Marokko