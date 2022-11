Pot van 200 miljoen: dit lonkt voor Ajax, Feyenoord, PSV en Heerenveen

Dinsdag, 15 november 2022 om 11:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:14

Hoewel er teleurstellende weinig buitenlandse Eredivisie-spelers afreizen naar het WK in Qatar, kunnen de clubs in sommige gevallen toch een mooi zakcentje bijschrijven. Het zogeheten 'Club Benefits Programme' van de FIFA heeft namelijk een pot van ruim tweehonderd miljoen euro beschikbaar gesteld om clubs die spelers afstaan te 'compenseren'. Voor Ajax, dat liefst zeven spelers afstaat aan het Nederlands elftal, is het te hopen dat Oranje de finale haalt.

Naast de twaalf Oranje-internationals reizen ook Edson Álvarez, Jorge Sánchez, Érick Gutiérrez (allen Mexico), Alireza Jahanbakhsh (Iran), Sebastian Szymanski (Polen), Dusan Tadic (Servië) en Mohammed Kudus (Ghana) af naar het WK. Het totaal aantal Ajacieden komt daarmee op elf. De laatste keer dat er minder dan tien Eredivisie-spelers actief waren op een WK, was in 1994. In 2010 in Zuid-Afrika was de Eredivisie met 24 spelers juist nog bijzonder goed vertegenwoordigd. Vier jaar geleden in Rusland waren dit er vijftien.

Elke dag dat een speler bij de nationale ploeg aanwezig is, krijgt de club 9.700 euro. Ook de voorbereiding telt daarbij mee. Per speler kan een club een maximum van 358.000 euro ontvangen indien de finale wordt gehaald. Aangezien iedereen sowieso drie poulewedstrijden speelt, is elke speler goed voor ruim 174.000 euro. Voor Ajax betekent dat een bedrag van 1,9 miljoen euro. Belangrijke kanttekening is wel dat het bedrag gedeeld moet worden met de club of clubs waar de desbetreffende speler de laatste twee jaar onder contract heeft gestaan.

In totaal zijn spelers van vier Eredivisie-clubs actief op het WK: Ajax, Feyenoord, PSV en sc Heerenveen. Strandt een speler in de kwartfinale van het WK, dan gaat er 213.000 euro naar diens club. In het geval van de kwartfinale loopt dat bedrag op naar 271.000 euro. Mocht Oranje de finale halen, dan komt Ajax dat op een bedrag van 2,5 miljoen euro te staan. Voor PSV, dat met Luuk de Jong, Xavi Simons en Cody Gakpo drie Oranje-internationals aflevert, ligt ruim een miljoen euro in het verschiet. Feyenoord en Heerenveen, die respectievelijk Justin Bijlow en Andries Noppert afstaan, hopen 358.000 euro te ontvangen.