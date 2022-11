Boussaboun juist positief over Qatar: ‘Westerse mening hypocriet en selectief'

Woensdag, 16 november 2022 om 11:37 • Kevin van Buuren • Laatste update: 12:05

Het wereldkampioenschap voetbal staat voor de deur. In Leeuwen bespreekt Voetbalzone alle perikelen rond het toernooi met oud-voetballers en kijken ze live mee met de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. In deze voorbeschouwing schuiven twaalfvoudig international Ali Boussaboun en voormalig voetbalavonturier Jos Hooiveld aan om te vertellen over hun verwachtingen, verrassingen en favoriete opstelling van de respectievelijke nationale ploegen.

Waar beide heren het in ieder geval over eens zijn, is dat ze niet willen meegaan in alle negativiteit die er rond het WK heerst. "Hypocriet gedoe”, vindt Boussaboun. De oud-speler van onder meer Feyenoord en FC Utrecht ziet selectiviteit in de ‘Westerse beeldvorming’. “Die doden zijn verschrikkelijk. Net als alle doden in Palestina, en daar houden we ook gewoon een Songfestival. We doen nu net of Qatar een helse staat is die slavenschepen binnen laat varen. We moeten ook niet naar anderen wijzen, terwijl we hier zelf ook niet alles juist doen."

Ook Hooiveld wil het liever over de schoonheid van het toernooi hebben. “Gek dat we daar gaan voetballen? Hoe het daar is gekomen is gek. Het is dan ook goed dat er dingen aangekaart worden met het platform dat voetbal biedt, maar uiteindelijk moeten we het over het voetbal hebben.” De twee zijn het dan ook niet per se eens met statements die spelers geacht worden te maken, zoals de One Love-aanvoerdersband van Virgil van Dijk. “Ophouden met die bullshit. In Nederland gelden bepaalde wetten, daar moeten mensen zich aan houden. Nu zijn wij daar te gast... Respecteer die mensen dan ook”, zegt Boussaboun.

Ondanks de randzaken staat de komende maand de sport dus centraal. De heren laten er graag hun kennis op los. “Ik hoop Nederland, maar ik denk dat Frankrijk wint”, denkt Hooiveld. Boussaboun hoopt op een laatste kunststukje van Lionel Messi voor Argentinië. “De beste speler aller tijden.” De voormalig aanvaller voorspelt een negatieve hoofdrol voor Portugal en Cristiano Ronaldo. “Ik denk dat de trainer niet alles uit het team zal halen, omdat Ronaldo moet spelen. En hij schikt zich niet in een andere rol.” Hooiveld voorspelt Duitsland als negatieve verrassing. “Die gaan na de groepsfase gelijk naar huis.”