‘Barcelona wees Karim Benzema af wegens opvallende reden’

Woensdag, 16 november 2022 om 11:16 • Kevin van Buuren • Laatste update: 12:10

Het wereldkampioenschap voetbal staat voor de deur. In Leeuwen bespreekt Voetbalzone alle perikelen rond het toernooi met oud-voetballers en kijken ze live mee met de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. In de voorbeschouwing schuiven twaalfvoudig international Ali Boussaboun en voormalig voetbalavonturier Jos Hooiveld aan om te vertellen over hun verwachtingen, verrassingen en favoriete opstelling van de respectievelijke nationale ploegen. Boussaboun deelt daarnaast een opvallende geschiedenis tussen Barcelona en Karim Benzema

Alhoewel beide heren graag Jasper Cillessen bij de selectie hadden gezien, konden ze het niet eens worden over de basiskeeper. “Bijlow is de beste. Met het oog op de toekomst moet hij gewoon een WK spelen”, vindt Boussaboun. Hooiveld noemt een andere naam. “Pasveer. Bijlow is beter, maar ik denk dat Pasveer op toernooibasis wat stabieler is.” Wat betreft de controle op het middenveld waren de twee het wel snel eens. “De Roon voor de balans, zo’n speler heb je nodig”, legt Hooiveld uit. Frenkie de Jong bleek zonder woorden onbetwist.

De favoriete opstelling van Jos Hooiveld voor de Oranje Leeuwen

Daarbij viel de kenners één afwezige middenvelder op: Ryan Gravenberch. “Wat Taylor nu laat zien bij Ajax, dan deed Gravenberch twee jaar geleden al. Denk je nu echt dat hij minder is geworden sinds hij bij Bayern met de absolute top traint?”, vraagt Boussaboun zich af. Een andere Ajacied die vaak het punt van discussie is, wordt eveneens buiten de basis gelaten. “In mijn 5-3-2 opstelling staat Malacia linksback. Die doet nu iets onder voor Luke Shaw bij Manchester United, maar die twee zijn om het even.” Boussaboun opteert in zijn 4-2-3-1 de naam Nathan Aké. “Daar speelt hij soms ook bij Manchester City. Blind is op snelheid te kwetsbaar tegen de absolute top.”

Bondscoach Louis van Gaal liet reeds weten dat Memphis Depay de openingswedstrijd tegen Senegal nog rust krijgt. De gasten weten wel wie die plek op moet vullen. “Luuk de Jong, maar dan zou ik in die duels toch 4-3-3 gaan spelen en Klaassen erbij zetten op het middenveld”, zegt Hooiveld. “Maar, Depay is toch wel echt onze troef hoor.” Boussaboun spreekt alvast zijn vertrouwen in Oranje uit. “We moeten het hebben van combinatievoetbal. Verder is de basis er: verdedigend, beweeglijkheid, scorend vermogen. In een toernooi moet je dan ook geluk hebben."

De favoriete opstelling van Ali Boussaboun voor de Oranje Leeuwen

Als beide spelers zich moeten uitlaten over de uiteindelijke winnaar van het toernooi, kiest Boussaboun voor Argentinië. Hooiveld wijst op zijn beurt naar Frankrijk en denkt dat Kylian Mbappé de gouden schoen zal winnen voor de meeste doelpunten. Zijn gesprekspartner kiest voor Karim Benzema die een waar topseizoen meemaakt bij Real Madrid. Boussaboun onthult tevens dat de 34-jarige spits ook voor aartsrivaal Barcelona uit had kunnen komen, maar dat de Catalaanse clubleiding uiteindelijk afhaakte omdat zijn entourage hen niet aanstond.

Bekijk of beluister de hele uitzending van Leeuwen voor het complete gesprek.