‘Ik ben wel blij dat Ronald Koeman na het WK weer komt, ja’

Dinsdag, 15 november 2022 om 11:10 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:55

Georginio Wijnaldum kijkt uit naar de terugkeer van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat zegt de revaliderende middenvelder in gesprek met Kenneth Perez op ESPN. Wijnaldum was een van de belangrijkste spelers in Koemans eerste periode als bondscoach, terwijl hij onder Louis van Gaal een stuk minder krediet heeft. De 86-voudig international koestert echter geen wrok jegens Oranje's huidige leidsheer: "Ik denk dat ik ook wel goede momenten met Van Gaal heb gehad."

Wijnaldum is momenteel revaliderende van een scheenbeenbreuk, die hem tot minimaal januari aan de kant houdt. Hij was ten tijde van de breuk nog maar net bij AS Roma neergestreken, waar hij juist naartoe trok om zijn kansen op het WK te vergroten. Bij zijn eigenlijke werkgever Paris Saint-Germain kwam Wijnaldum namelijk nog maar mondjesmaat aan spelen toe, wat voor Van Gaal ook de reden was om hem eind mei te passeren voor de toenmalige Nations League-periode. De 32-jarige middenvelder was daarvoor nog vice-aanvoerder van Oranje.

"Ben je blij dat de huidige bondscoach er niet meer is als jij straks weer fit bent?", vraagt Perez in het gesprek op ESPN. Wijnaldum begint breeduit te lachen. "Als Van Gaal er niet meer is? Ik ben wel blij dat Koeman komt ja. Met Koeman heb ik een hele goede band", klinkt het, waarop Wijnaldum gelijk toevoegt: "Het is niet zo dat ik Van Gaal niet mag, ofzo."

Perez vindt het niet onlogisch dat Koeman een streepje voor heeft bij Wijnaldum. "Als iemand je belangrijk maakt, vind je diegene automatisch leuker. Ik heb ze beiden ook gehad (Van Gaal bij AZ, Koeman bij PSV, red.). Van Gaal is een geweldige trainer, maar als hij het niet in jou ziet zitten...", zegt de oud-middenvelder Wijnaldum breekt toch een lans voor de huidig bondscoach. "Ja, maar ik ben er gewoon open en eerlijk in dat als je het niet goed doet je ook gewoon moet plaatsmaken."

"Maar jij deed het goed bij het Nederlands elftal", werpt Perez tegen. "Ja", antwoordt Wijnaldum, "maar er waren ook wedstrijden dat het niet zo goed ging. Ik had wel wat meer krediet verwacht, alleen hij zag het anders. Het is niet dat ik dáárom blij ben dat Koeman komt, want ik denk dat ik ook wel goede momenten met Van Gaal heb meegemaakt." Wijnaldum speelde zijn laatste interland onder de huidige bondscoach op 29 maart, tijdens het vriendschappelijke treffen met Duitsland (1-1). Van Gaal zwaait na komend WK af.