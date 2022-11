Rondo maakt gehakt van Ajacied: ‘Die is vreselijk over het paard getild'

Dinsdag, 15 november 2022 om 10:03 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:13

De kritiek op Jurriën Timber neemt met rasse schreden toe. Ook bij Rondo moet de 21-jarige centrumverdediger van Ajax het flink ontgelden; tafelgast Jan Mulder noemt hem zelfs 'een vreselijk over het paard getilde speler'. Ruud Gullit is iets milder in zijn oordeel, en ziet bij Ajax een probleem dat niet in Timber zelf, maar dieper verankerd ligt.

Tijdens het bespreken van de huiige crisis bij Ajax komt de tienvoudig Oranje-international al snel ter sprake. "Als je Timber ziet tegen zo'n jochie van net boven de twintig tegen Emmen...", begint Jan van Halst. Mulder onderbreekt zijn tafelgenoot al gauw. "Daar noem je nou iemand die vreselijk over het paard is getild. Timber! Hij is helemaal niet zo goed."

Gullit is het daar niet helemaal mee eens, en schetst een dieper geworteld probleem bij Ajax. "Kijk, Timber is goed aan de bal. Het grootste probleem met Ajax is dat ze verdedigers en verdedigende middenvelders niet opleiden." De enkelvoudig Ballon d'Or-winnaar noemt daarop het voorbeeld van Matthijs de Ligt om zijn punt verder te verduidelijken. "Als je dan iemand hebt uit de eigen gelederen – De Ligt! Die is de hele jeugd alleen maar gewend geweest om met 6-0 of 7-0 te winnen. Die heeft nooit tegenstand gehad. En komt er dan een keer tegenstand, is het in een keer heel moeilijk. En het is bij Timber precies hetzelfde."

Mulder werpt tegen dat De Ligt juist 'geweldig speelde' in zijn tijd bij Ajax. "Ja", raisonneert Gullit, "maar als er dan een tegenstander van formaat kwam, had hij het lastig. In Italië (bij Juventus, red.) heeft hij moeten leren verdedigen. Dat komt omdat ze bij Ajax wedstrijden winnen met twee vingers in de neus." De Ligt lijkt het komend WK overigens af te moeten leggen tegen Timber in de basis van het Nederlands elftal. Louis van Gaal kiest al een tijdlang voor een driemanscentrum bestaande uit Timber, Virgil van Dijk en Nathan Aké, waarbij De Ligt of Stefan de Vrij doorgaans als eerste alternatief geldt.