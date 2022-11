Slot ziet bij Feyenoord liever andere versterking dan de nummer 6-positie

Feyenoord gaat mogelijk tijdens de winterse transferwindow de markt op voor een nieuwe speler. De Rotterdammers gaan door de overwinning op Excelsior (5-1) als koploper de WK-break in met een voorsprong van drie punten op Ajax en PSV. Lange tijd leek Feyenoord behoefte te hebben aan een nieuwe nummer 6, als vervanger van de vertrokken Fredrik Aursnes. Als het aan Slot ligt, wordt de aandacht echter gevestigd op een andere versterking.

Feyenoord zat afgelopen zomer lange tijd achter Ramiz Zerrouki aan, maar zag FC Twente de poot stijf houden en viste uiteindelijk achter het net. De roep om een nieuwe nummer 6 lijkt sindsdien iets te zijn ingedaald. "Als je de eerste maanden van het seizoen goed analyseert, kom je misschien wel tot de conclusie dat er nog meer behoefte is aan versterkingen in een andere linie", aldus een cryptische Slot in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Dan zou je denken dat we om echt mee te kunnen doen vooral een speler nodig hebben die uit het niets doelpunten kan maken. Maar dan ga je misschien al snel richting de tien miljoen, vrees ik."

Slot wisselt dit seizoen met Danilo en Santiago Giménez als centrumspitsen en wordt ook op de vleugels nog niet verwend. Alireza Jahanbakhsh speelt uiterst wisselvallig, Oussama Idrissi is geblesseerd en Patrik Wålemark heeft ook moeite om het verschil te maken. "Als ik even niet puur als trainer van Feyenoord praat, zeg ik: als je vier buitenspelers zelf onder contract hebt en twee spitsen liggen eveneens langdurig vast, ga je dan in die linie toch nog iemand huren of kopen?", stelt Slot de vraag. "Als dat al mogelijk is en je doet dat wél, dan is dat om echt mee te doen om de titel. Want het zou ten koste kunnen gaan van spelers die er al zijn."

Feyenoord en Slot willen zo lang mogelijk mee blijven strijden om de titel. Versterking lijkt dan echter wel van cruciaal belang voor de huidige koploper. "Tegen Cambuur wonnen we de wedstrijd door een doelpunt van linksback Hartman", trekt Slot de conclusie. "Tegen Excelsior maakten we wel vijf goals, maar vier doelpunten van de middenvelders Kökçü en Szymanski (de vijfde kwam op naam van Wålemark, red.). Het is absoluut geen verwijt en ik heb het misschien al te vaak over spelers als Berghuis en Sinisterra gehad, maar jongens die uit het niets doelpunten kunnen maken hebben we nog niet."

Slot koestert dat Feyenoord een klein sprongetje heeft gemaakt naar de achtervolgers, maar weet ook dat het nieuwe kalenderjaar loodzwaar begint. "Wij staan nu bovenaan en daar mogen de supporters echt blij mee zijn. Maar we beginnen de tweede seizoenshelft met uitwedstrijden tegen FC Utrecht en FC Groningen en dan de Klassieker tegen Ajax. Drie echt zware wedstrijden. Pas dan zitten we op de helft en weten we meer over de krachtsverhoudingen. Ik heb in de zomer gezegd dat de kampioen van 2023 heel veel punten nodig heeft. Meer dan de afgelopen jaren. En dat denk ik nog steeds", besluit de coach.