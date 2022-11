Ten Hag is helemaal klaar met Ronaldo en hoeft hem niet weer te zien

Dinsdag, 15 november 2022 om 08:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:07

Als het aan Erik ten Hag ligt, komt er snel een einde aan het huwelijk tussen Cristiano Ronaldo en Manchester United. De Nederlander heeft de clubleiding laten weten niet langer samen te willen werken met de Portugese sterspeler, meldt ESPN. Aanleiding is een interview van Ronaldo met Piers Morgan dat deze week verschijnt. De aanvaller stelt daarin onder meer geen respect te hebben voor Ten Hag.

Ronaldo ligt in Manchester nog vast tot juni 2023, maar volgens The Telegraph wil United de 37-jarige aanvaller na het WK niet meer terugzien op Old Trafford. Zijn peperdure contract - Ronaldo verdient ruim 600.000 euro per week - is echter nog wel een probleem. Op dit moment wordt gekeken welke juridische stappen ondernomen kunnen worden om vroegtijdig onder het contract uit te komen. The Telegraph denkt niet dat Ronaldo gaat afzien van de rest van zijn loon, waardoor the Red Devils met een hoge afkoopsom moeten komen.

Volgens ESPN heeft Ten Hag zijn vakantie moeten uitstellen door de huidige situatie. De Nederlander heeft een afspraak gehad met eigenaar Joel Glazer en wenst Ronaldo niet langer binnen zijn selectie te hebben. Metro schreef eerder al dat Ronaldo in ieder geval een megaboete van omgerekend 1.135.000 euro kan verwachten. De Portugees heeft zich maandag gemeld bij de nationale ploeg om zich voor te bereiden op het WK. Het uitgebreide interview met Morgan verschijnt woensdag.

De club zelf heeft tot dusver enkel een kort statement gedeeld. “Manchester United heeft de berichten in de media naar aanleiding van een interview met Cristiano Ronaldo gezien”, zo schrijven the Mancunians. “De club zal met een reactie komen als alle feiten zijn vastgesteld. Onze focus blijft op de voorbereiding op de tweede seizoenshelft en het voortzetten van het momentum, het geloof en de saamhorigheid die wordt opgebouwd onder de spelers, manager, staf en fans.”