Janmaat gaat dieper in op bliksemvertrek bij ADO: ‘Dat was de druppel’

Dinsdag, 15 november 2022 om 08:25 • Mart Oude Nijeweeme

Daryl Janmaat heeft tegenover Voetbal International tekst en uitleg gegeven bij zijn bliksemvertrek als technisch manager van ADO Den Haag. De voormalig profvoetballer hing afgelopen zomer zijn voetbalschoenen aan de wilgen om in een andere functie binnen de club aan de slag te gaan. Dat bleek echter geen succes, waardoor Janmaat afgelopen week besloot om de knoop door te hakken en te vertrekken. Een gesprek met de directie bleek uiteindelijk de spreekwoordelijke druppel.

Janmaat ontkent dat de directie zijn vertrek via de media moest vernemen. "Vrijdagmiddag hadden we een gesprek en daarna ben ik nog met de directie gaan eten. Vervolgens zijn we met zijn allen naar de wedstrijd (uit tegen Telstar, red.) gegaan. Edwin Reijntjes (algemeen directeur, red.) zag toen al aan me dat ik ergens mee zat, zei hij. Toen zei ik al: het voelt niet goed. Op de terugweg heb ik er nog even over nagedacht en heb ik mijn beslissing naar hem gecommuniceerd. Ik had niet het idee dat hij erg verrast was, nee. Zo reageerde hij in ieder geval niet."

Eerder op die dag leidde een gesprek met de directie ertoe dat Janmaat zich niet langer als technisch manager aan ADO wilde verbinden. "Ik zou komende week beginnen met een cursus, Henk van Stee zou me daarbij gaan helpen", aldus Janmaat. "Ik wilde het dus nog echt wel even de tijd geven, dat was mijn plan. Maar vrijdag was er een gesprek met de directie en daar werd iets besproken, wat ik nogmaals niet naar buiten zal brengen, wat ik niet langs me heen kon laten gaan. Dus toen ben ik gestopt. Ik heb hier echt wel goed over nagedacht en vrijdag was de druppel die de emmer deed overstromen."

Janmaat vindt het jammer dat het niet is geworden wat hij ervan gehoopt had. "Want ik had de club heel graag verder geholpen. Ik denk ook dat ik met mijn voetbalachtergrond belangrijk had kunnen zijn, en dat ik de club een andere richting op had kunnen sturen, maar dat is helaas niet gelukt. Ze moeten er nu gewoon voor zorgen dat ze een ervaren td krijgen, die wél zelf de lijnen kan uitzetten. Het moet duidelijk zijn voor alles en iedereen. Ik snap best dat ik geen beslissingsbevoegdheid had, dat heb ik in het vorige interview ook aangegeven, maar ik werd er nu wel op aan gekeken. Het was heel vaak dat ik zat te zwemmen. En daar ben ik dan te onervaren voor."

Goede hoop

Janmaat heeft goede hoop dat het goedkomt met ADO. De ploeg van Dirk Kuijt wist de laatste vier wedstrijden niet te winnen (twee keer gelijk, twee keer verlies) en bezet een teleurstellende zestiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. "Ik hoop het, natuurlijk. Ik denk in ieder geval dat we een betere selectie hebben dan wat we nu laten zien, maar het is voor mij duidelijk dat er wel echt wat moet veranderen. Dan heb ik het niet alleen over het eerste elftal, maar eigenlijk over de hele club. Voor mij was er veel te veel onduidelijk. Daarom heb ik de eer aan mezelf gehouden en deze knoop doorgehakt", besluit Janmaat.