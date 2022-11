Voetbalpraat voorspelt nieuwe trainer Groningen: ‘Denk dat ze bij hem uitkomen’

Dinsdag, 15 november 2022 om 07:50 • Laatste update: 09:13

Tijmen van Wissing denkt dat Dick Schreuder op het wensenlijstje van FC Groningen staat om de ontslagen Frank Wormuth op te volgen. Dat zei de verslaggever van RTV Oost maandagavond bij Voetbalpraat. Schreuder staat momenteel op een promotieplek met PEC Zwolle in de Keuken Kampioen Divisie en droeg in zijn actieve loopbaan het shirt van de Trots van het Noorden.

"Ik denk dat ze bij Dick Schreuder gaan uitkomen, die heeft daar ook nog gevoetbald", vertelt Van Wissing. "Ik las vandaag ergens Joop Gall. Nou, als ze zo wanhopig zijn in het hoge noorden... Dick Lukkien is in het verleden ook al eens op gesprek geweest. Die zou eerder al in beeld zijn, maar dat is toen niet doorgegaan. Die heeft daar behoorlijk pijn van. Marcel Groninger (huidige assistent-bondscoach van Jong Oranje en in het verleden werkzaam bij Groningen, red.) staat er ook goed op. Maar ik denk dat Dick Schreuder zeker op de lijst staat."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kenneth Perez laat de naam van Fred Grim vallen. De voormalig doelman zit inmiddels een halfjaar zonder club na zijn ontslag bij Willem II. "Dat is een trainer die bij RKC een visie heeft neergelegd", stelt Perez. "Bij Willem II ook, om mee te beginnen, alleen donderde dat in elkaar. Maar dat is wel een trainer die een visie heeft en het goed kan overbrengen op zijn spelers. Het is niet zo dat Groningen nu zomaar ergens een goede trainer vandaan kan halen. Je gaat geen trainer vinden die goed bij zijn club zit en dan bij Groningen wil instappen."

Van Wissing zag het stukgelopen huwelijk tussen Groningen en Wormuth al lange tijd aankomen. "Ik denk dat dit zijn leukste werkdag is geweest", zegt hij cynisch. "Ik dacht al na een paar weken dat het gedoemd was om te exploderen. Ik snapte al niet dat Heracles een vierde jaar met hem aanging. Hij is filosofisch en ik denk dat ze daar bij Groningen na drie dagen al klaar mee waren. Hij gaat vaak het conflictmodel aan. Bij Heracles deed hij dat met Kuwas en Van der Water. Dat heeft hij bij Groningen ook geprobeerd."

Volgens Van Wissing valt niet alleen Mark-Jan Fledderus iets te verwijten. "Dit is de meest zwarte bladzijde uit de carrière van Wormuth. Die begon het jaar door Vloet op te stellen, vervolgens slaagde hij er met Heracles niet in om in de laatste drie wedstrijden een puntje te pakken en daarna ging het vanaf de eerste dag mis bij Groningen. Er is zoveel onrust geweest vanaf dag één daar. De communicatie rond Michael de Leeuw, dat heeft hij niet goed gedaan. Dit was gedoemd te mislukken."