Rafael en Dámian van der Vaart duiken op bij Eredivisie-club: ‘Perfecte stap’

Dinsdag, 15 november 2022 om 07:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:15

Dámian van der Vaart heeft de mogelijkheid om zijn nog prille carrière voort te zetten in Nederland. SC Heerenveen ziet de zoon van voormalig profvoetballer Rafael van der Vaart graag komen, zo vertelde laatstgenoemde zondag bij Studio Voetbal. Vader en zoon waren zondag aanwezig bij de Friese derby tegen SC Cambuur (2-1) om nader kennis te maken. Volgens Rafael zou Heerenveen 'een perfecte stap' zijn voor zijn zoon.

De zestienjarige Dámian van der Vaart speelt op dit moment bij het Deense Esbjerg, de club waar zijn vader assistent-trainer is. Heerenveen ziet de middenvelder echter graag komen en heeft een eerste lijntje uitgegooid. "We waren vandaag uitgenodigd bij Heerenveen", vertelde Rafael van der Vaart zondag bij Studio Voetbal. "We zijn aan het kijken wat de beste vervolgstap is voor Dámian. We zijn bij de wedstrijd tegen Cambuur geweest. Dat was leuk, we zijn super ontvangen. Het is aan hem om te bepalen of hij het wil of niet."

Jeroen Stekelenburg haalt vervolgens aan dat Heerenveen geen beloftenteam heeft in de Keuken Kampioen Divisie. "Dat is het enige negatieve", aldus Van der Vaart. "Maar hij is sinds tweeënhalf jaar bij een profclub bezig. Daar gaat het niet zoals we in Nederland gewend zijn. Ik denk dat hij daar wel uitgeleerd is. Dan ga je verder kijken. Via via kwam Heerenveen op het pad en dan ga je praten. Dit past wel bij hem, ook bij zijn karakter. Hij heeft een minder grote mond dan zijn vader. Hij is minder gebekt."

Bij Oranje zit Dámian bij de Future's Onder 17, waarvoor hij onlangs trefzeker was. "Hij ontwikkelt zich wel lekker, maar hij moet een beetje in de luwte werken. Laat hem maar lekker gaan. Het gaat goed zo. Ik denk dat Heerenveen een perfecte stap is." Dámian maakte in 2020 de overstap van de jeugd van SC Victoria Hamburg naar Esbjerg. In februari van dit jaar maakte hij zijn eerste minuten in de hoofdmacht van de Deense club.