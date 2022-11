Derksen vreest na nieuws over Oranje: ‘Bejaard en naar corpulentie neigend’

Maandag, 14 november 2022 om 22:50 • Wessel Antes • Laatste update: 22:50

Johan Derksen vreest dat bondscoach Louis van Gaal voor Remko Pasveer gaat kiezen als eerste keeper op het WK. Maandagavond werd bekend dat rugnummer 1 is toegewezen aan de Ajacied, terwijl Feyenoord-doelman Justin Bijlow het met nummer 13 moet doen. Andries Noppert (sc Heerenveen) zal aantreden met rugnummer 23 in Qatar. Derksen zegt in Vandaag Inside dat de keuze voor Pasveer belachelijk zou zijn en maakt de 39-jarige doelman zelfs met de grond gelijk.

“Ik hoorde net dat Pasveer nummer 1 heeft gekregen achterop zijn shirt”, aldus Derksen, die vervolgens aangeeft dat hij de sluitpost zwaarlijvig vindt ogen. “Ik moet er toch niet aan denken dat die bejaarde, naar corpulentie neigende keeper in het doel staat. Die valt als een zoutzak naar links en rechts.” Derksen zou te allen tijde hebben gekozen voor NEC-doelman Jasper Cillessen. “Als keeper had je Cillessen echt nodig gehad, maar Van Gaal vond zijn karakter totaal niet geschikt om vijf weken in een groep te zitten.”

Derksen weet dan ook zeker dat het karakter van Cillessen doorslaggevend is geweest in de beslissing van Van Gaal. “Dan kies je als coach voor een iets mindere keeper, maar heb je wel rust in de tent.” Nu zou de spraakmakende analist gaan voor Bijlow als eerste keuze onder de lat. “Dat vind ik geen slechte keeper, maar ik vind wel dat zijn kwaliteiten een tikkeltje overschat worden.”

Pasveer is de derde Ajacied in korte tijd die opmerkingen krijgt over zijn gewicht. Aan tafel bij Rondo gaf Marco van Basten vorige week aan dat hij topaankoop Steven Bergwijn 'lichtelijk zwaar' vindt ogen. Vorige maand maakte Henk ten Cate zich in datzelfde programma zorgen over de fitheid van Owen Wijndal. "Ze hebben Wijndal gehaald, die is geblesseerd geraakt. Hij is verre van fit nog. Ik vind hem zelfs een beetje dikkig, van wat ik gisteren zag. Hij is zwaar."