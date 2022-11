Memphis Depay: ‘Natuurlijk kwamen de woorden van Van Gaal hard aan’

Maandag, 14 november 2022 om 22:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:07

Dat Memphis Depay in de eerste wedstrijd van het WK tegen Senegal niet mag starten, kwam hard aan bij de spits van Oranje. Memphis is naar eigen zeggen volledig hersteld van een slepende hamstringblessure, maar krijgt van bondscoach Louis van Gaal gedwongen extra rust tijdens het openingsduel. "Natuurlijk was dat moeilijk om te horen", aldus de aanvaller van Barcelona tegenover de NOS.

Van Gaal verraste vrijdag op de persconferentie door weg te geven dat Memphis niet aan de aftrap verschijnt tegen Senegal. De bondscoach kiest zeer waarschijnlijk voor Vincent Janssen als vervanger. Van Gaal stelde dat Memphis net niet op tijd fit is voor het duel, maar als het aan de spits zelf had gelegen, was hij gewoon gestart. "Maar we hebben een goede band", zegt Memphis, die zijn lot accepteert.

De aanvaller, goed voor 42 goals in 81 interlands, trainde maandag direct volledig mee bij het Nederlands elftal. "Het gaat goed", zei Memphis na afloop van de oefensessie. "Ik timmer aan de weg en voel me fit. De afgelopen weken heb ik keihard getraind." Ook de fysieke duels schuwde hij niet. "Zolang je niet na hoeft te denken bij een actie, dan weet je dat het goed gaat en dat je terugkomt. Ik voel me als vanouds."

Memphis is door aanhoudend blessureleed bezig aan een moeizaam seizoen. De spits raakte op 22 september geblesseerd tijdens de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Polen (0-2 winst). Door tegenslagen in de revalidatie speelde hij sindsdien geen minuut meer. "Ik kon bijna de groepstraining hervatten bij Barcelona, toen ik een terugslag kreeg", legt hij uit.

Het WK kwam steeds dichterbij, maar Memphis 'wanhoopte nooit' over zijn deelname. "Het leven is vallen en opstaan en alles gebeurt met een reden." De voormalig PSV'er baalt dat hij zijn werkgever de afgelopen periode niet kon helpen. "Je mag best weten: ik heb me soms echt moeten inhouden. Ik heb een belangrijke periode gemist bij Barcelona, waarin ze me nodig hadden en ik belangrijk had willen zijn voor het team."