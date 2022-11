Frenkie-achtige Fitz-Jim trefzeker in duel met acht goals; MVV pijnlijk onderuit

Maandag, 14 november 2022 om 21:55 • Wessel Antes • Laatste update: 22:21

Het verrassend goed presterende MVV is maandagavond op pijnlijke wijze onderuit gegaan bij hekkensluiter Jong FC Utrecht: 3-0. In Amsterdam deelden Jong Ajax en FC Den Bosch de punten in een doelpuntrijke wedstrijd: 4-4. Ajax-middenvelder Kian Fitz-Jim zorgde met een mooi doelpunt voor het hoogtepunt van de avond in de Keuken Kampioen Divisie.

Jong Ajax - FC Den Bosch 4-4

Na ruim een kwartier spelen kwam Jong Ajax terecht op voorsprong op Sportpark De Toekomst: Christian Rasmussen wist Den Bosch-verdediger Stan Maas op kracht af te troeven, waarna hij doelman Wouter van der Steen in de verre hoek verschalkte. Fitz-Jim wist de score vervolgens te verdubbelen met een fraaie treffer. De middenvelder passeerde zijn tegenstander met een Frenkie de Jong-achtige beweging, om vervolgens het halve veld over te steken en de bal vanaf twintig meter beheerst binnen te schieten: 2-0. Nog voor rust maakte Den Bosch de aansluitingstreffer via Arsenal-huurling Nikolaj Möller.

Na rust nam het elftal van trainer John Heitinga weer afstand dankzij een afstandschot van Silvano Vos, dat vanwege een lastige stuiter onhoudbaar was voor Van der Steen. Een goede combinatie tussen Danny Verbeek en Teun van Grunsven zorgde er voor dat laatstgenoemde de 3-2 kon maken. Zes minuten later was het verschil in doelpunten via Rasmussen echter alweer hersteld tot twee. Toch gaf Jong Ajax de winst nog uit handen. Eerst liep Olivier Aertssen de bal bij een hoekschop achter zijn eigen keeper Tom de Graaff, waarna Möller met zijn tweede van de avond verantwoordelijk was voor de eindstand: 4-4.

Mees Rijks was maandagavond twee keer trefzeker voor Jong FC Utrecht

Jong FC Utrecht - MVV Maastricht 3-0

MVV, dat na een goede seizoensstart op de derde plaats staat in de Keuken Kampioen Divisie, ging maandagavond op bezoek bij hekkensluiter Jong FC Utrecht. De wedstrijd verliep echter niet zoals de ranglijst voorspelde. Op Sportpark Zoudenbalch was het beloftenelftal vanaf de eerste minuut heer en meester. Derensili Fernandes Sanches wist MVV-keeper Romain Matthys in de veertiende minuut te passeren, waarna hij de bal in een leeg doel schoof: 1-0.

Na rust werd de totale off-day van de Maastrichtenaren gecompleteerd. Het elftal van trainer Maurice Verberne had vlak voor rust nog de lat geraakt met een spectaculaire poging van Sven Blummel, maar was het na de onderbreking volledig kwijt. Twee doelpunten van jeugdinternational Mees Rijks zorgden voor een eindstand van 3-0 en vele zure gezichten bij MVV.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 15 11 1 3 21 34 2 PEC Zwolle 15 10 2 3 19 32 3 MVV Maastricht 15 9 3 3 7 30 4 FC Eindhoven 15 7 5 3 5 26 5 Almere City FC 15 8 2 5 3 26 6 Jong AZ 15 7 2 6 5 23 7 Willem II 15 6 5 4 4 23 8 VVV-Venlo 15 6 4 5 -3 22 9 Roda JC Kerkrade 15 6 3 6 3 21 10 Jong Ajax 15 5 5 5 2 20 11 FC Den Bosch 15 6 1 8 -3 19 12 Telstar 15 4 7 4 -5 19 13 De Graafschap 15 5 3 7 -2 18 14 NAC Breda 15 5 3 7 -6 18 15 Jong PSV 15 4 5 6 -1 17 16 ADO Den Haag 15 4 4 7 -6 16 17 TOP Oss 15 5 1 9 -8 16 18 FC Dordrecht 15 4 3 8 -6 15 19 Helmond Sport 15 5 0 10 -15 15 20 Jong FC Utrecht 15 2 3 10 -14 9