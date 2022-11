‘Manchester United is klaar met Ronaldo en denkt aan contractontbinding’

Maandag, 14 november 2022 om 20:58 • Wessel Antes • Laatste update: 21:22

De clubleiding van Manchester United wil niet dat Cristiano Ronaldo nog voor the Red Devils uitkomt en overweegt zijn contract te ontbinden, zo meldt kwaliteitskrant The Telegraph maandagavond. De Portugese superster heeft het zich onmogelijk gemaakt bij de Engelse grootmacht door in een interview met Piers Morgan genadeloos uit te halen naar de clubleiding en manager Erik ten Hag.

Ronaldo ligt in Manchester nog vast tot juni 2023, maar United wil de 37-jarige aanvaller na het WK niet meer terugzien op Old Trafford. Zijn peperdure contract is wel nog een probleem: de goaltjesdief verdient momenteel maar liefst 640 duizend euro per week. The Telegraph denkt niet dat Ronaldo gaat afzien van de rest van zijn loon, waardoor the Red Devils met een hoge afkoopsom moeten komen.

Metro schreef eerder al dat Ronaldo in ieder geval een megaboete van omgerekend 1.135.000 euro, kan verwachten. De aanvaller weigerde vorige maand in te vallen tegen Tottenham Hotspur (2-0 winst). Dit was de reden dat hij al twee weeksalarissen moest inleveren. Volgens journalist Kaveh Solhekol van Sky Sports gaat de club alle opties af met betrekking tot Ronaldo's toekomst in Manchester. Naar alle waarschijnlijkheid lijken de dagen van de Portugees op Old Trafford geteld.

De club zelf heeft tot dusver enkel een kort statement gedeeld. “Manchester United heeft de berichten in de media naar aanleiding van een interview met Cristiano Ronaldo gezien”, zo schrijven the Mancunians. “De club zal met een reactie komen als alle feiten zijn vastgesteld. Onze focus blijft op de voorbereiding op de tweede seizoenshelft en het voortzetten van het momentum, het geloof en de saamhorigheid die wordt opgebouwd onder de spelers, manager, staf en fans.”