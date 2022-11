Sneijder breekt na amper twee weken met Ihattaren: ‘Voor mij is het klaar’

Wesley Sneijder trekt zijn handen nu al af van Mohamed Ihattaren. De recordinternational van Oranje begon twee weken geleden aan een begeleidingstraject van de twintigjarige middenvelder, maar het project kwam niet van de grond. "De opstartproblemen die ik vorige week noemde zijn groter geworden", aldus Sneijder in Veronica Offside.

Het plan van Sneijder was om Ihattaren te begeleiden tijdens zijn individuele trainingstraject met het doel om de (door Juventus aan Ajax verhuurde) middenvelder weer wedstrijdfit te laten worden. "Het gaat niet echt best, nee", aldus Sneijder. "Dat wordt een moeilijk verhaal. Ik had niet verwacht dat het zo snel zou misgaan. Het is moeilijk."

Wilfred Genee haalt vervolgens het interview aan dat Ihattaren anderhalve week geleden gaf aan De Telegraaf. "Wie met mij in zee gaat, zal ik nooit meer teleurstellen", zei Ihattaren daarin onder meer. "Die krijgt alleen maar liefde, vreugde en een heel goede voetballer." Sneijder reageert: "Hij heeft wel passie en vreugde, alleen... het is allemaal even moeilijk. Hij kan die knop nog niet omzetten. Althans, dat heb ik geconcludeerd."

Sneijder heeft al gebroken met Ihattaren. "Misschien is het goed dat ik mezelf nu even terug heb getrokken. Misschien wordt hij nu wakker en gaat hij er zelf mee aan de slag. Voor mij is het klaar. Een nederlaag? Voor mij zeker niet. Zo stond ik er vanaf het begin in: hij moet het voor zichzelf doen, niet voor mij. Als hij niet wil, of niet kan... Mij heeft hij er niet mee, alleen zichzelf."