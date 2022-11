Boussaboun onder de indruk van jeugdproduct: ‘Zie hem liever dan Alireza’

Maandag, 14 november 2022 om 19:55 • Wessel Antes • Laatste update: 21:27

Ali Boussaboun begrijpt niet dat Marouan Azarkan dit seizoen op huurbasis voor Excelsior speelt. De voormalig aanvaller van onder meer Feyenoord en Marokko zegt in FC Rijnmond dat hij de twintigjarige buitenspeler momenteel liever in Rotterdam-Zuid had zien spelen dan Alireza Jahanbakhsh. Azarkan was zondagmiddag met een heerlijke assist mede verantwoordelijk voor de 0-1 van Excelsior in De Kuip en verliet bij zijn wissel onder luid applaus het veld.

“Ik vind Azarkan zo'n geweldige speler”, aldus Boussaboun. “Zo creatief, zo veel vertrouwen aan de bal. Hij voetbalt met lef, daar hou ik van. Ik zie liever zo iemand bij Feyenoord dan Alireza Jahanbakhsh, met alle respect.” Bij de openingstreffer van de Kralingers was Azarkan belangrijk met een heerlijke steekbal door de lucht, waarna Kenzo Goudmijn Oranje-keeper Justin Bijlow kansloos achterliet. Feyenoord wist de achterstand vervolgens wel om te draaien in een ruime 5-1 zege. Jahanbakhsh, van wie Boussaboun niet onder de indruk is, kwam twintig minuten voor tijd in het veld als vervanger van Sebastian Szymanski.

Journalist Dennis van Eersel vraagt zich af of Azarkan al klaar is voor De Kuip. “Ik ben benieuwd hoe dat gaat bij Feyenoord, waar je veel op de helft van de tegenstander speelt en als vleugelaanvaller vaak dubbele dekking krijgt. Nu speelt hij vaak op de counter, met ruimte. Daar zie je zijn kwaliteit, bijna wekelijks. Maar of hij dat bij Feyenoord uiteindelijk ook week in week uit kan laten zien, dat vraag ik me af.” Boussaboun denkt dat Azarkan in een dominante ploeg juist tot zijn recht komt. “Hij kan in de kleine ruimtes heel goed uit de voeten.”

Azarkan kwam dit seizoen in twaalf officiële wedstrijden in actie voor Excelsior, waarin hij goed was voor drie treffers en vijf assists. Of hij na dit seizoen klaar is voor Feyenoord zal moeten blijken, zo zegt Boussaboun. “Ik zie wel een speler die je erbij kan hebben in de wedstrijd waarin je het moeilijk hebt en juist iemand nodig hebt die in de kleine ruimtes kan voetballen. Die zijn er nu nauwelijks. Wålemark heeft ruimte nodig en Alireza ook. De enige die het wel kan, is Dilrosun.”