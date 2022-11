Justin Bijlow ziet bij Oranje rugnummer 1 aan zijn neus voorbijgaan

Maandag, 14 november 2022 om 19:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:56

Louis van Gaal heeft de rugnummers ingeleverd die de spelers van het Nederlands elftal zullen dragen tijdens het WK in Qatar. Meest opvallend is dat Ajax-keeper Remko Pasveer rugnummer 1 krijgt, terwijl Feyenoord-doelman Justin Bijlow genoegen moet nemen met nummer 13. Andries Noppert (sc Heerenveen) draagt nummer 23 op zijn rug.

Het is de vraag of uit de rugnummers iets af te leiden is over wie Van Gaal over een week onder de lat zal zetten in de openingswedstrijd tegen Senegal. De bondscoach wilde vrijdag op de persconferentie daarover geen duidelijkheid scheppen. Bijlow speelt bij Feyenoord in ieder geval met zijn voorkeursnummer 1, maar maakt daar bij het Nederlands elftal dus geen aanspraak op.

PSV-spits Luuk de Jong eist het felbegeerde rugnummer 9 op, terwijl Vincent Janssen net als bij Royal Antwerp gaat spelen met nummer 18. Wout Weghorst (Besiktas), de derde centrumspits in de selectie, krijgt nummer 19. Nieuwkomers Xavi Simons (PSV) en Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) dragen respectievelijk nummer 25 en 26.

De lijst met rugnummers van Oranje:

1. Remko Pasveer

2. Jurriën Timber

3. Matthijs de Ligt

4. Virgil van Dijk

5. Nathan Aké

6. Stefan de Vrij

7. Steven Bergwijn

8. Cody Gakpo

9. Luuk de Jong

10. Memphis Depay

11. Steven Berghuis

12. Noa Lang

13. Justin Bijlow

14. Davy Klaassen

15. Marten de Roon

16. Tyrell Malacia

17. Daley Blind

18. Vincent Janssen

19. Wout Weghorst

20. Teun Koopmeiners

21. Frenkie de Jong

22. Denzel Dumfries

23. Andries Noppert

24. Kenneth Taylor

25. Xavi Simons

26. Jeremie Frimpong