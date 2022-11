Santiago Giménez valt af bij Mexico; wel plek voor drie andere Eredivisionisten

Maandag, 14 november 2022 om 19:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:39

Gerardo Martino heeft de 26 namen bekendgemaakt die onderdeel uitmaken van de WK-selectie van Mexico. De bondscoach doet geen beroep op Feyenoord-spits Santiago Giménez, maar met Jorge Sánchez, Edson Álvarez (beiden Ajax) en Érick Gutiérrez (PSV) zitten er toch drie Eredivisionisten in de selectie. Ook voormalig PSV'ers Héctor Moreno, Andrès Guardado en Hirving Lozano gaan mee naar Qatar.

In de loop van maandag sijpelde vanuit Mexicaanse media al door dat Giménez buiten de selectie zou vallen. De aanvaller van Feyenoord was wel uitgenodigd om zich maandag te melden voor het trainingskamp in Girona. Daar kreeg Giménez net als onder meer Jesús Corona, voormalig speler van FC Twente, te horen niet mee te mogen naar het wereldkampioenschap. Opvallende afwezige is verder LA Galaxy-spits Javier Hernández, die in de Major League Soccer tot achttien doelpunten kwam.

¡El momento de ??????~???? es ahora! ? ???? La convocatoria de ???? jugadores que dejarán el corazón por el #MéxicoDeMiVida en la Copa del Mundo de #Qatar2022. ?? ?? ?? ¡VAAMOOOS! ???? pic.twitter.com/kCDAkGdEaa — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 14, 2022

In de selectie is wel een plek ingeruimd voor Raúl Jiménez. De spits van Wolverhampton Wanderers kwam al sinds augustus niet meer uit voor zijn club vanwege een liesblessure. Bij the Wolves heerst irritatie over de oproep van Jiménez, die nog niet wedstrijdfit is verklaard. "Ik respecteer de keuze van de speler, maar het baart me wel zorgen", aldus Julen Lopetegui, manager van de Premier League-club. "Het WK is niet het belangrijkst, dat zijn the Wolves."

De volledige selectie van Mexico:

Doelmannen: Guillermo Ochoa (Club América), Alfredo Talavera (Juarez), Rodolfo Cota (Leon)

Verdedigers: Jorge Sánchez (Ajax), Kevin Álvarez (Pachuca), Néstor Araújo (Club America), Johan Vásquez (Cremonese), Héctor Moreno (Monterrey), Cesar Montes (Monterrey), Gerardo Arteaga (Genk), Jesus Gallardo (Monterrey)

Middenvelders: Andrès Guardado (Real Betis), Hector Herrera (Houston Dynamo), Charly Rodriguez (Cruz Azul), Érick Gutiérrez (PSV), Luis Chavez (Pachuca), Edson Álvarez (Ajax), Orbelin Pineda (AEK Athens), Luis Romo (Monterrey)

Aanvallers: Alexis Vega (Guadalajara), Hirving Lozano (Napoli), Raúl Jiménez (Wolverhampton Wanderers), Roberto Alvarado (Guadalajara), Uriel Antuna (Cruz Azul), Henry Martin (Club America), Rogelio Funes Mori (Monterrey)