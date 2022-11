Memphis ligt plannen Barça dwars: clubleiding zoekt naar vervroegde uittocht

Maandag, 14 november 2022 om 18:57 • Wessel Antes

Barcelona kijkt naar de mogelijkheden om het contract van Memphis Depay te ontbinden. De Catalaanse krant SPORT meldt zelfs dat de 28-jarige aanvaller reeds een aanbod heeft afgewezen. Memphis ligt in het Spotify Camp Nou nog vast tot juni 2023, maar de clubleiding ziet hem het liefst al in januari vertrekken.

Barcelona zou Memphis daarom de mogelijkheid hebben geboden om transfervrij een nieuwe club te vinden in de winterse transferperiode, zodat de club vanaf januari geen salariskosten meer heeft aan de rechtspoot. Memphis zelf wil ook in dat geval al het resterende salaris ontvangen. Daarnaast zou de 81-voudig international Barça alleen willen verlaten voor een absolute topclub waar veel perspectief op speeltijd is.

In de voorbije maanden werd Memphis gelinkt aan onder andere Juventus, Manchester United, Galatasaray, Real Sociedad en Borussia Dortmund. Met name de Italiaanse grootmacht was dicht bij zijn komst. Doordat Memphis te lang twijfelde koos la Vecchia Signora er uiteindelijk voor om Arkadiusz Milik te huren van Olympique Marseille. SPORT kwam eind vorige maand met het bericht dat Juve na het WK een nieuwe poging gaat wagen om Memphis binnen te hengelen.

Maandag meldde Memphis zich in Zeist ter voorbereiding op het WK in Qatar. Het Nederlands elftal stapt dinsdag in het vliegtuig naar Doha, waar aanstaande maandag Senegal de eerste tegenstander in Groep A is. Memphis is er tegen de winnaar van de Afrika Cup nog niet bij vanwege zijn blessure. Barcelona hoopt dat Memphis in de Golfstaat weer een belangrijke rol bij Oranje op zich neemt. Een goede prestatie op het WK zou kunnen zorgen voor meer interesse van clubs.