‘Binnen Ajax klinkt roep om comeback Overmars, die te makkelijk wegmoest’

Maandag, 14 november 2022 om 18:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:53

Ajax had Marc Overmars in februari niet direct de laan uit moeten sturen, zo vindt Mike Verweij. De journalist van De Telegraaf stelt in de podcast Kick-off dat Overmars binnen Ajax nog altijd wordt gemist. "Er zijn best veel spelers en andere mensen binnen Ajax die hopen en schreeuwen om de terugkeer van Overmars", aldus Verweij, die direct toevoegt dat een comeback van de directeur spelerszaken op dit moment uitgesloten is.

"Het gaat niet gebeuren. Het kan ook niet, maar je vraagt je wel af hoe verstandig het is geweest om Overmars direct weg te sturen", vervolgt Verweij. Ajax maakte op 6 februari als donderslag bij heldere hemel bekend dat Overmars de club per direct verliet vanwege grensoverschrijdende berichten. "Die beslissing heeft hij formeel zelf genomen, maar hij is natuurlijk naar de uitgang geduwd", weet de Ajax-volger.

Verweij wil het grensoverschrijdende gedrag van Overmars niet goedpraten. "Overmars heeft natuurlijk heel veel dingen verkeerd gedaan, het is schandalig als je zulke foto’s stuurt, maar hij heeft niets strafbaars gedaan. Natuurlijk is dit ver over de grens en ik snap ook dat Ajax maatregelen neemt, maar welke maatregelen neem je? Misschien hadden ze toch heel veel moeten doen om hem voor de club te behouden."

De positie van Overmars was volgens Verweij niet onhoudbaar. "Ze hadden hem ook een halfjaar op non-actief kunnen zetten, allerlei cursussen kunnen laten volgen, diep door het stof laten gaan en hem na een halfjaar gewoon terug kunnen halen." Ajax besloot vervolgens om geen directe vervanger voor Overmars te halen. De aankopen die afgelopen zomer door technisch manager Gerry Hamstra en zijn assistent Klaas-Jan Huntelaar werden gedaan zijn over de hele linie weinig succesvol gebleken, ziet ook Verweij.

"Aan het begin van het seizoen hebben wij al gezegd dat het een schande is dat Ajax zonder technisch directeur de zomerse transferwindow is ingegaan", aldus Verweij. "Dat kan gewoon niet bij een club als Ajax. Nu blijkt wel waarom. Het allereerste wat Ajax moet doen is een technisch directeur aanstellen met de statuur van Overmars."