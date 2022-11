Manchester United komt met statement; ‘Ronaldo krijgt mogelijk megaboete’

Manchester United beraadt zich op eventuele vervolgstappen naar aanleiding van het schokkende interview van Cristiano Ronaldo. The Red Devils zijn maandagmiddag met een voorzichtige eerste verklaring gekomen, nadat de Portugees in gesprek met Piers Morgan op bizarre wijze uithaalde naar Manchester United en Erik ten Hag. Ronaldo, die zich binnenkort mag melden op het WK in Qatar, liet onder meer optekenen dat hij geen respect heeft voor Ten Hag en dat hij zich verraden voelt door de club.

“Manchester United heeft de berichten in de media naar aanleiding van een interview met Cristiano Ronaldo gezien”, zo schrijft de club in een kort statement. “De club zal met een reactie komen als alle feiten zijn vastgesteld. Onze focus blijft op de voorbereiding op de tweede seizoenshelft en het voortzetten van het momentum, het geloof en de saamhorigheid die wordt opgebouwd onder de spelers, manager, staf en fans."

Volgens The Telegraph kwamen er maandag enkele kopstukken van de club bij elkaar om te praten over het lot van Ronaldo. Bij dit gesprek zou Ten Hag aanwezig zijn geweest, evenals voorzitter Richard Arnold, directeur voetbal John Murtough en clubeigenaar Joel Glazer. De krant schreef ook dat een goed geïnformeerde bron heeft laten vallen dat sommige spelers ‘geen traan zullen laten’ als de Portugees vertrekt. Zijn woorden en acties zouden een ‘destabiliserende’ werking hebben op de ploeg.

Metro schrijft dat Ronaldo bovendien een megaboete van minimaal één miljoen pond, omgerekend zo’n 1.135.000 euro, kan verwachten. De aanvaller weigerde vorige maand in te vallen tegen Tottenham Hotspur (2-0 winst). Dit was de reden dat hij al twee weeksalarissen moest inleveren. Volgens journalist Kaveh Solhekol van Sky Sports. gaat de club alle opties af met betrekking tot Ronaldo's toekomst in Manchester. Naar alle waarschijnlijkheid lijken de dagen van de Portugees op Old Trafford geteld. “Het bestuur en ook zijn medespelers begrijpen niet waarom Ronaldo heeft gezegd wat hij heeft gezegd. Ze zijn enorm teleurgesteld dat hij de club, zijn manager en teamgenoten op deze manier zou minachten”, zo schreef Solhekol op Twitter.