Sergio Ramos komt met uitgebreide reactie na mislopen WK-uitverkiezing

Maandag, 14 november 2022 om 15:38 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:48

Sergio Ramos is teleurgesteld dat hij niet tot de definitieve selectie van Spanje behoort voor het WK in Qatar. De verdediger van Paris Saint-Germain reageert op Instagram op zijn afwezigheid. Ramos behoorde wel tot de voorlopige selectie van bondscoach Luis Enrique, maar moest vrijdag toezien hoe de keuzeheer uiteindelijk voor andere verdedigers koos.

“Het WK? Natuurlijk was het een van die grote dromen die ik wilde verwezenlijken”, schrijft Ramos. “Het zou mijn vijfde zijn geweest, maar helaas zal ik het eindtoernooi thuis moeten kijken. Het is zwaar, maar de zon zal 's ochtends weer schijnen. Ik zou niets aan mezelf veranderen. Niet mijn mentaliteit. Niet mijn passie. Niet mijn inzet, inspanning en toewijding. 24 uur per dag denk ik aan voetbal. Dit is hoe ik me voel en dat wilde ik met jullie delen.”

Ramos maakte in de zomer van 2021 de transfervrije overstap van Real Madrid naar PSG. Mede door blessureleed werd zijn eerste seizoen in Parijs geen succes. “Vorig seizoen was een zwaar seizoen door blessures en de aanpassing aan een nieuwe club en een nieuwe stad. Ik heb me met lichaam en ziel ingezet om te herstellen en me weer te voelen zoals ik me altijd heb gevoeld, geleid door de doelen en ambities die je altijd voor jezelf stelt. Gelukkig kan ik zeggen dat ik me dit seizoen weer mezelf voel en dat ik weer geniet van voetbal, spelend voor een geweldige club in een geweldige stad als Parijs”, aldus de centrumverdediger.

Ramos is met 180 interlands recordinternational van Spanje. Enrique heeft de routinier van Paris Saint-Germain echter niet nodig op het WK in Qatar. De bondscoach van la Furia Roja heeft gekozen voor de centrumverdedigers Eric García, Hugo Guillamón, Pau Torres en Aymeric Laporte. Naast Ramos zagen ook spelers als Thiago Alcântara, Marcos Alonso en David de Gea een uitverkiezing aan hun neus voorbijgaan.