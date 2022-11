‘Feest tot in late uren en dronkenschap leidt tot wegsturen Groningen-speler'

Maandag, 14 november 2022 om 14:12 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:37

FC Groningen-aanvaller Cyril Ngonge is maandagochtend naar verluidt naar huis gestuurd omdat hij dronken op de club aankwam. Na afloop van de verloren thuiswedstrijd van FC Groningen tegen Fortuna Sittard (2-3) van afgelopen zondag, is er een feestje geweest, die ‘tot in de late uurtjes doorging’. Joey Pelupessy werd in eerste instantie ook genoemd als een speler die hierbij betrokken was, maar zowel de aanvoerder als de club ontkent dit.

Het rommelt sowieso bij de Groningers. Maandagochtend werd bekend dat Frank Wormuth zijn congé kreeg na de tegenvallende resultaten. Later op de middag kwamen de enigszins verontrustende berichten naar buiten van het feestje en de vermeende dronkenschap van Ngonge. Het Twitteraccount Sportfanoat kwam met het nieuws van de dronkenschap. Journalist en clubwatcher Merijn Slagter bevestigde dit en meldde tevens dat er een feestje had plaatsgevonden.

Dit kan ik bevestigen. Na afloop van de wedstrijd tegen Fortuna is er op initiatief van een van de spelers een feestje geweest, tot in de late uurtjes. En nog niet iedereen was nuchter toen het ontslag van de trainer de volgende dag werd bekendgemaakt. https://t.co/PnzUzqm2tU — Merijn Slagter (@Merijn_Slagter) November 14, 2022

Pelupessy werd in eerste instantie ook genoemd door Slagter, maar de aanvoerder ontkent tegenover RTV Noord met klem van de training te zijn gestuurd. "Ik kan alleen voor mezelf spreken. Ik ben volledig aanwezig geweest. Ik vind het vervelend dat deze berichten de wereld worden in geslingerd. We hebben getraind, geluncht en samen alles afgesloten. Ik weet niet waar dit vandaan komt."

Toch even een belangrijke nuance in onderstaande. Hoewel mij anders is verteld, drukt de club mij op het hart dat Joey Pelupessy ‘voor de volle 100%’ niet bij het incident van vanochtend betrokken is. Dan neem ik die in ieder geval op persoonlijke titel terug. https://t.co/o36Kkrujtm — Merijn Slagter (@Merijn_Slagter) November 14, 2022

Van de laatste acht Eredivisie-duels van FC Groningen werden er maar liefst zes verloren. Daardoor bevinden zij zich momenteel op een teleurstellende vijftiende plaats op de ranglijst. Slechts driemaal werd er gewonnen; in de overige elf wedstrijden van 2022 werd er drie keer gelijkgespeeld en acht keer verloren.