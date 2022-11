Ook Oranje-tegenstander Qatar maakt 26-koppige WK-selectie bekend

Maandag, 14 november 2022 om 12:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:59

Qatar heeft maandag zijn WK-selectie bekendgemaakt. Het gastland opent het WK aanstaande zondag tegen Ecuador. Bondscoach Félix Sánchez heeft enkel spelers geselecteerd die in eigen land actief zijn. Topclub Al-Sadd is met maar liefst veertien spelers hofleverancier.

Gastland Qatar is de nummer 48 van de FIFA Wereldranglijst. In de selectie van Qatar zit geen bekende naam die er tussenuit springt. De speler met de indrukwekkendste loopbaan is ongetwijfeld linksvoor Akram Afif. De in Doha geboren aanvaller speelde een lange tijd in Europa voor clubs als Villarreal, Sporting Gijón en KAS Eupen. Ook wist Afif in 83 interlands voor Qatar 24 keer het net te vinden. Een andere speler om in de gaten te houden is Almoez Ali. De spits was in 73 interlands al 33 keer trefzeker.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Qatar speelde in aanloop naar het WK een aantal oefenwedstrijden. Zo werd Guatemala met 2-0 verslagen en ook Ghana, dat weliswaar zonder sterkhouders speelde, werd aan de zegekar gebonden. De oliestaat aan de Perzische Golf leed dit jaar slechts één nederlaag, in september tijdens een interland tegen Canada (2-0). Qatar wacht na Ecuador een treffen met Senegal (25 november) en eindigt met een poulewedstrijd tegen het Nederlands elftal (29 november).

Volledige WK-selectie Qatar

Keepers: Saad Al Sheeb (Al-Sadd), Mishaal Barshim (Al-Sadd), Youssef Hassan (Al-Gharafa)

Verdedigers: Pedro Miguel (Al-Sadd), Musab Khader (Al-Sadd), Tariq Salman (Al-Sadd), Bassam Al Rawi (Al-Sadd), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Abdul Karim Hassan (Al-Sadd), Ismail Mohammed (Al-Duhail), Hammam Al-Amin (Al-Gharafa), Jassem Jaber (Al-Waab).

Middenvelders: Ali Asad (Al-Sadd), Assim Madbo (Al-Duhail), Mohammed Waad (Al-Sadd), Salem Al-Hajri (Al-Sadd), Mustafa Meshaal (Al-Sadd), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan)

Aanvallers: Nayef Al-Hadrami (Al-Rayyan), Ahmed Alaaeelrin (Al-Gharafa), Hasan Al-Haydos (Al-Sadd), Akram Afif (Al-Sadd), Al-Moez Ali (Al-Duhail), Mohammed Muntari (Al-Duhail), Khalid Munir (Al-Wakrah)