Didier Deschamps moet wereldkampioen thuis laten en roept debutant op

Maandag, 14 november 2022 om 12:37 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:38

De Franse bondscoach Didier Deschamps kan op het WK in Qatar geen beroep doen op Presnel Kimpembe. De verdediger van Paris Saint-Germain is niet fit genoeg en heeft zich afgemeld. Axel Disasi van AS Monaco, die nog geen interlands speelde voor de Fransen, is opgeroepen als zijn vervanger. Ook Marcus Thuram mag zich melden en zo prijken er alsnog 26 namen op de spelerslijst van Frankrijk.

Deschamps maakte vorige week de namen van slechts 25 WK-gangers bekend, eentje minder dan is toegestaan. De laatste plek wilde hij pas op de dag van de FIFA-deadline invullen. Kimpembe deed afgelopen weekend nog wel een kwartier mee bij PSG in de Ligue 1-wedstrijd tegen Auxerre (5-0 winst), maar is uiteindelijk niet fit genoeg. Hij is goed voor 28 interlands, werd met de Fransen wereldkampioen in 2018 en was al twee keer aanvoerder van zijn land. Met het oproepen van Disasi en Thuram is de selectie van les Bleus nu compleet.

Kimpembe schreef maandag een bericht op zijn Twitteraccount waarin hij meedeelde niet mee te gaan naar Qatar. “Na verschillende tests, uitgevoerd door de medische staf van zowel PSG als het Franse team, heb ik de beslissing genomen om het WK niet te spelen. Zoals velen weten sta ik altijd klaar om voor de selectie te vechten en mijn land te vertegenwoordigen. Het is altijd een enorme eer om op het meest prestigieuze toernooi te spelen. Helaas komt mijn gezondheid op de eerste plaats en de laatste tests hebben aangetoond dat ik geen tweehonderd procent prestatie kan garanderen. Ik wens al mijn teamgenoten het beste. Allez les Bleus,” zo valt te lezen.

Voor Monaco-verdediger Disasi is het een extra bijzondere oproep. Hij speelde tot op heden nog geen interland, maar is wel een onbetwiste basisspeler bij de Monegasken. Ook aanvaller Thuram van Borussia Mönchengladbach kan zich opmaken voor zijn eerste wereldkampioenschap. Hij is de zoon van oud-wereldkampioen Lilian Thuram en speelde tot dusver vier interlands. Met dertien goals en vier assists in zeventien wedstrijden in alle competities, is hij achter landgenoot Christopher Nkunku momenteel de meest trefzekere speler in de Bundesliga. Frankrijk is op het WK ingedeeld in Groep D en opent op dinsdag 22 november met een wedstrijd tegen Australië. Later wordt er nog gespeeld tegen Denemarken en Tunesië.