Slechts zes Eredivisie-spelers zijn meer waard dan man met 100 speelminuten

Maandag, 14 november 2022 om 12:13 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:27

Het WK staat voor de deur, de grote competities gaan op stil en dat betekent dat op vele vlakken de balans kan worden opgemaakt. Zo ook in de Eredivisie: Transfermarkt heeft een lijst gepubliceerd met de 23 meest waardevolle spelers in de Nederlandse competitie. Jurriën Timber moet de koppositie inmiddels gedeeltelijk afstaan aan Cody Gakpo, terwijl de verrassende nummer zeven nog maar net de honderd speelminuten aantikt.

Gakpo prijkt in de Eredivisie zowel bovenaan het lijstje topscorers als assistgevers en wordt daarom sinds 11 november getaxeerd op 45 miljoen euro. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Ajacied Timber, die een mindere fase in zijn carrière doormaakt. Sinds het laatste meetmoment van Transfermarkt – dat op 14 september plaatsvond – steeg Gakpo met liefst tien miljoen euro in waarde. Alleen ploeggenoot Xavi Simons beleefde stijging van hetzelfde kaliber: de kersverse Oranje-klant ging van acht naar achttien miljoen euro.

Daarmee is Simons gedeeld zevende. Die plek deelt hij met Calvin Bassey en Lucas Ocampos, van wie laatstgenoemde in september nog getaxeerd werd op 23 miljoen euro. De huurling van Sevilla kreeg dit seizoen slechts één basisplek van Ajax-trainer Alfred Schreuder: in het thuisduel met Go Ahead Eagles (1-1). Ocampos maakte daarin 63 van zijn 100 speelminuten tot dusver.

Verdere noemenswaardige waardestijgingen zijn die van Dávid Hancko (Feyenoord) en Mohammed Kudus (Ajax). De Sloveen ging van 7 naar 12,5 miljoen euro, terwijl de Ghanees van 10 naar 15 miljoen ging. Ajax is met elf spelers overigens hofleverancier van de lijst, terwijl PSV en Feyenoord er respectievelijk zes en vijf leveren.

Transfermarkt calculeert transferwaardes op basis van verschillende factoren en modellen. De volledige lijst daarvan, die hier gevonden kan worden, omvat onder meer toekomstverwachtingen, leeftijd, prestaties in club- en nationaal verband, niveau van de competitie waar de speler actief is en blessuregevoeligheid. Ook externe factoren (zoals bijvoorbeeld de coronapandemie) worden meegenomen.

De volledige lijst van Transfermarkt:

1. Jurriën Timber (Ajax, 45 miljoen euro)

1. Cody Gakpo (PSV, 45 miljoen euro)

3. Ibrahim Sangaré (PSV, 35 miljoen euro)

3. Edson Álvarez (Ajax, 35 miljoen euro)

5. Steven Bergwijn (Ajax, 27 miljoen euro)

5. Orkun Kökçü (Feyenoord, 27 miljoen euro)

7. Lucas Ocampos (Ajax, 18 miljoen euro)

7. Calvin Bassey (Ajax, 18 miljoen euro)

7. Xavi Simons (PSV, 18 miljoen euro)

10. Jesper Karlsson (AZ, 16 miljoen euro)

11. Mohammed Kudus (Ajax, 15 miljoen euro)

11. Kenneth Taylor (Ajax, 15 miljoen euro)

11. Noni Madueke (PSV, 15 miljoen euro)

14. Steven Berghuis (Ajax, 14 miljoen euro)

14. Brian Brobbey (Ajax, 14 miljoen euro)

14. Sebastian Szymanski (Feyenoord, 14 miljoen euro)

14. Joey Veerman (PSV, 14 miljoen euro)

18. Justin Bijlow (Feyenoord, 13 miljoen euro)

19. Dávid Hancko (Feyenoord, 12,5 miljoen euro)

20. Davy Klaassen (Ajax, 12 miljoen euro)

20. Owen Wijndal (Ajax, 12 miljoen euro)

20. Walter Benítez (PSV, 12 miljoen euro)

20. Lutsharel Geertruida (Feyenoord, 12 miljoen euro)