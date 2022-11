Van Hanegem loopt vooruit op wijziging in Oranje-basis: ‘Wat een armoede’

Maandag, 14 november 2022 om 11:01 • Tom Rofekamp

Willem van Hanegem acht het niet uitgesloten dat Jurriën Timber komend WK zijn basisplaats bij het Nederlands elftal verliest. De 21-jarige centrumverdediger ontkomt niet aan de sportieve malaise bij Ajax, waardoor Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij volgens Van Hanegem de oren zouden moeten spitsen.

Van Hanegem schrok afgelopen weekend andermaal van het niveau dat Ajax in het duel met FC Emmen (3-3) op de mat legde. Timber kreeg net als de week daarvoor (waarin hij door Van Hanegem 'een wereldwonder waar niks meer van over is' genoemd werd) speciale aandacht. "Als de oorzaak van de slechte prestatie van Ajax in Emmen te maken heeft met het feit dat het WK in Qatar voor de deur staat, dan zijn die spelers er dus al weken mee bezig. Wat een armoede. Die 2-3 van Emmen door Zivkovic, als je ziet hoe Jurriën Timber daar verdedigt, zo nonchalant."

Daarmee wil De Kromme overigens niet zeggen dat Timber een slechte speler vindt. Dat is een foute conclusie die sommige mensen hebben geëxtraheerd uit zijn vorige column, zo schrijft hij. "Die snappen het dus niet. Timber is een goede speler, maar die speelt nu slecht. Dat kan. Het gaat hem niet meer zo makkelijk af als vorig seizoen en dat kan. Maar je zo laten verrassen in Emmen en daardoor de tegenstander weer het idee geven dat er nog een gelijkspelletje in zit, dat moet er echt uit."

Van Hanegem denkt dan ook dat er in de vormcrisis van Timber wel degelijk kansen liggen voor De Ligt en De Vrij, de voorhanden alternatieven voor Louis van Gaal komend WK. "De kaarten achterin bij Oranje lijken al langer geschud met Timber, Virgil van Dijk en Nathan Aké als basisspelers, maar het kan toch niet anders of Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt moeten het idee krijgen dat ze in Qatar aan spelen toe gaan komen. Bij Louis van Gaal moet je immers leveren, lees en hoor ik voortdurend. Alsof andere bondscoaches zeggen: 'Kijk maar wat je doet joh, we zien het wel of het wat wordt of niet'. Maar Timber is niet messcherp."