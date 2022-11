‘Interview slaat in als een bom: Ten Hag en co snappen niets van Ronaldo’

Maandag, 14 november 2022 om 10:24 • Paul Jeursen • Laatste update: 10:23

Erik ten Hag en de spelers van Manchester United zijn 'enorm teleurgesteld' over het interview dat Cristiano Ronaldo aan Piers Morgan gaf. De manier waarop de Portugees zich uitsprak en vooral de timing van het interview zijn heel slecht gevallen bij zowel zijn trainer als medespelers. Volgens journalist Kaveh Solhekol van Sky Sports hoorden zij vlak voor de terugvlucht naar Manchester na het duel met Fulham pas van het interview.

Na de 1-2 gewonnen Premier League-wedstrijd tegen Fulham in Londen, keerden de selectie en staf van the Red Devils zondagavond terug naar Manchester. In het interview dat Ronaldo gaf aan verslaggever Morgan haalde hij hard uit naar Ten Hag en de club. De vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar liet onder meer optekenen dat hij geen respect heeft voor zijn huidige trainer en dat hij zich verraden voelt door United. Ook voormalig ploeggenoot Wayne Rooney en ex-trainer Ralf Rangnick kregen er flink van langs.

Volgens Solhekol gaat de club alle opties af met betrekking tot Ronaldo's toekomst in Manchester. Naar alle waarschijnlijkheid lijken de dagen van de Portugees op Old Trafford geteld. “Het bestuur en ook zijn medespelers begrijpen niet waarom Ronaldo heeft gezegd wat hij heeft gezegd. Ze zijn enorm teleurgesteld dat hij de club, zijn manager en teamgenoten op deze manier zou minachten”, zo schreef de Solhekol op Twitter.

Ronaldo kreeg afgelopen donderdag al van Ten Hag te horen dat hij tegen Fulham niet in de basis zou staan. Wel zou hij tot de selectie behoren voor het uitduel. Na dat nieuws meldde CR7 zich ziek bij de club. “Ondanks alle gebeurtenissen de afgelopen maanden rondom de Portugees, is er niemand bij de club die ooit een kwaad woord over Ronaldo heeft gesproken of geen respect naar hem heeft getoond”, weet Solhekol. “Zelfs niet nadat hij afgelopen zomer om een vertrek had gevraagd en zelfs niet eens nadat Ronaldo weigerde in te vallen in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur.” Een winters vertrek lijkt nu de enige oplossing voor de aanvaller. Afgelopen zomer was er geen club die met hem in zee wilde gaan.