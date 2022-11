FC Groningen heeft genoeg gezien en ontslaat Frank Wormuth

Maandag, 14 november 2022 om 09:20 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:38

Frank Wormuth is niet langer de hoofdtrainer van FC Groningen. Dat bevestigt de club op de officiële kanalen. De Trots van het Noorden is tot de conclusie gekomen dat er niet langer draagvlak is om de Duitser langer aan te laten blijven. Wormuth staat pas sinds begin dit seizoen onder contract in de studentenstad.

Afgelopen zondag dolf Groningen in eigen huis het onderspit tegen Fortuna Sittard (2-3). Het bleek de druppel die de spreekwoordelijke emmer deed overlopen voor Wormuth. In de laatste acht Eredivisie-duels werd er namelijk liefst zes keer verloren. Daardoor ziet Groningen zich momenteel op een teleurstellende vijftiende plaats op de ranglijst. Slechts driemaal werd er gewonnen; in de overige elf wedstrijden van 2022 werd er drie keer gelijkgespeeld en acht keer verloren.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus noemt de aanstelling van Wormuth dan ook 'een inschattingsfout'. "Die ik mijzelf als technisch eindverantwoordelijke enorm aanreken. De afgelopen maanden is gebleken dat het hier bij en met FC Groningen geen goede match is geweest. De werkwijze van Frank is onvoldoende aangeslagen. Wij zijn van mening dat het hem niet is gelukt om voldoende draagvlak te creëren en zijn ideeën over te brengen op zijn staf en de spelersgroep. Er is te weinig duidelijkheid en verbinding. Dat zie je terug in een gebrek aan ontwikkeling van de spelersgroep, de staf en in de resultaten. De juiste voorwaarden om structureel en duurzaam succes te boeken, waren in onze ogen niet aanwezig."

In januari werd al bekend dat Wormuth – toen nog trainer van Heracles Almelo – Danny Buijs zou opvolgen als hoofdtrainer van Groningen. De voormalig trainer van onder meer Union Berlin en Duitsland Onder 20 kreeg het echter nooit op de rails in de Euroborg. Groningen geeft aan dat het zich nu gaat beraden over hoe de club de staf de rest van het lopende seizoen zal gaan invullen.