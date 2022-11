Van der Vaart kan weinig met sneer Cillessen: ‘Ik heb een spiegel thuis, jij?'

Maandag, 14 november 2022 om 08:35 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:41

Rafael van der Vaart is zich van geen kwaad bewust in de 'kwestie-Jasper Cillessen'. Nu Cillessen niet tot de definitieve WK-selectie van Oranje behoort, doet het gerucht steeds meer de ronde dat de kritische woorden van de analist van een paar weken terug daar een rol in gespeeld hebben. Van der Vaart spreekt daarover bij Studio Voetbal echter zijn ongeloof uit, en betoogt dat de goalie van NEC zowel bij club als land al wel vaker niet onomstreden was.

Van der Vaart noemde Cillessen begin oktober een 'naar mannetje'. Het kickstartte een flinke mediastorm rond de 33-jarige doelman, waarin onder meer ook Wesley Sneijder zijn zegje had. Cillessen kon daar weinig mee, zo zei hij zondag na afloop van het duel met RKC Waalwijk (6-1 winst). "Natuurlijk doet dat iets met je. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Maar goed, zo lang er geen argumenten gebruikt worden... Heb jij argumenten gehoord? Ik wacht ook nog steeds op de beargumentatie", sprak de Groesbeker tegenover de NOS.

De uitleg van keeperstrainer Frans Hoek houdt Jasper Cillessen intern, maar wel zegt hij dit over het mislopen van het WK: 'Nee, ik heb er geen begrip voor'. Het hele interview ? https://t.co/18AuK97XGo pic.twitter.com/WlhsrCg3fG — NOS Sport (@NOSsport) November 13, 2022

Bij het zien van het interview onderstreept Van der Vaart zijn eerdere woorden nogmaals. "Ik zei: het is een naar mannetje. Als jij dit ziet nu", stelt hij tegenover zijn tafelgenoten, "wat gevoel heb jij daarbij? Als mens zijnde. Hij is heel oncollegiaal. Dat kun je niet over jezelf zeggen. Van Gaal heeft dat waarschijnlijk tegen hem gezegd. Er is toch niemand die denkt dat omdat Wesley en ik wat gezegd hebben, dat Van Gaal heeft gedacht: ik neem hem niet mee?", aldus Van der Vaart.

Tafelgenoot Jeroen Stekelenburg is daar minder zeker van. "Er is daarna wel wat gebeurd", verwijst hij naar de mediastorm en daaropvolgende mediaboycot van Cillessen. "Dat alles bij elkaar kan best een rol gespeeld hebben." Van der Vaart brengt in: "Was hij bij Barcelona eerste keeper? Was hij bij Valencia eerste keeper? En dan gaat hij naar NEC om bij het Nederlands elftal te komen. Hij is daar toch ook nooit onomstreden geweest? Voor mij is dat wel de reden. Uiteindelijk gaat het om presteren. We hebben het toch niet over Van der Sar die niet geselecteerd wordt?"

De tafel bediscussieert tot slot of Cillessen misschien niet weet dat hij geen teamplayer is, zoals oud-bondscoach Frank de Boer afgelopen weekend beaamde op Viaplay. "Ik heb dat nog nooit van iemand gehoord. Zelfs van Frank de Boer niet. Die heeft mij dat ook nooit verteld", zei de goalie daar zondag zelf over. Een dergelijke onwetendheid mag Cillessen best kwalijk genomen mogen worden, vindt Van der Vaart. "Ik heb een spiegel thuis, jij?", klinkt het.