Louis van Gaal kan opgelucht ademhalen: blessure Dumfries lijkt mee te vallen

Maandag, 14 november 2022 om 08:59 • Paul Jeursen • Laatste update: 09:00

De blessure die Denzel Dumfries zondag opliep in het duel tegen Atalanta lijkt mee te vallen. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft de rechtsback een ‘lichte knieblessure’ en komt het WK in Qatar in elk geval niet acuut in gevaar. Daardoor lijkt bondscoach Louis van Gaal opgelucht adem te kunnen halen.

De schrik sloeg de Rotterdammer zondagmiddag rond de zeventigste minuut om het hart. Hij speelde de bal eerst zelf uit en ging op de grond zitten. Dumfries greep vervolgens naar zijn knie en sloeg de handen voor zijn ogen. De schade lijkt na de berichtgeving van La Gazzetta dello Sport dus mee te vallen. Alhoewel een precieze diagnose nog niet is gesteld, is er geen sprake van acute paniek.

Het zal toch niet? ?? Denzel Dumfries valt uit bij Inter. Fingers crossed, Denzel! ??#ZiggoSport #MOTD pic.twitter.com/ITl1iIT78k — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 13, 2022

De medische staf van Oranje zou zondagmiddag al meteen contact hebben gelegd met de doktoren van Internazionale over de ernst van het probleem. Dumfries meldt zich maandag in Zeist, waar het Nederlands elftal aan de voorbereiding op het WK in Qatar begint. Daar zal de rechtsback verder worden onderzocht. Nederland begint het WK op maandag 21 november met een wedstrijd tegen Senegal. Of Dumfries die wedstrijd gaat halen is nog niet bekend. Het nader onderzoek in Zeist moet daar uitsluitsel over geven.

Na de openingswedstrijd van Oranje staan de groepswedstrijden tegen Ecuador (op vrijdag 25 november) en Qatar (op dinsdag 29 november|) op het programma. Dumfries speelde tot nu toe 37 interlands. In 2018 riep de toenmalig bondscoach Ronald Koeman hem voor het eerst op. Dumfries maakte hij zijn interlanddebuut in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland (3-0 winst). De teller staat op vijf interlandgoals en zes assists.