Ronaldo spaart niets of niemand: ook Rooney en Rangnick krijgen volle lading

Maandag, 14 november 2022 om 07:15 • Tom Rofekamp

Niet alleen Erik ten Hag heeft het moeten ontgelden in het uitgelekte interview van Piers Morgan met Cristiano Ronaldo. De 37-jarige Portugees heeft ook fel uitgehaald naar Wayne Rooney en Ralf Rangnick, zijn voormalig ploeggenoot en coach bij Manchester United. Eerstgenoemde krijgt de volle lading vanwege zijn kritiek op Ronaldo van afgelopen week, terwijl Rangnick wordt vermaand vanwege zijn (gebrek aan) trainerskwaliteiten.

Rooney spak vrijdag zijn afkeuring uit over het gedrag van Ronaldo rond het duel met Tottenham Hotspur van afgelopen oktober (2-0 winst). De steraanvaller weigerde toen om vlak voor tijd in te vallen en zocht enkele minuten voor het eindsignaal de kleedkamer al op. "Ik denk dat de dingen die hij heeft gedaan vanaf begin dit seizoen onacceptabel zijn voor Manchester United. Het is een afleiding die de club echt niet kan gebruiken, nu ze proberen de boel opnieuw op te bouwen", betoogde Rooney op radiozender talkSPORT.

In het interview met Morgan spuwt Ronaldo vuur op zijn oud-ploeggenoot, met wie hij tussen 2004 en 2009 samenspeelde bij the Red Devils.. "Ik weet niet waarom hij zo veel kritiek op mij heeft", zegt Ronaldo "Waarschijnlijk omdat zijn carrière ten einde is en ik nog steeds op een hoog niveau speel. Ik ga niet zeggen dat ik er beter uitzie dan hij. Maar het is wel waar..." Rooney is momenteel trainer van DC United, waarmee hij afgelopen seizoen als laatste eindigde in de Eastern Conference van de MLS.

Ook Rangnick wordt niet gespaard in het interview. De Oostenrijker werd begin vorig seizoen als interim-manager van Manchester United aangesteld na het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer, Dat ook Rangnick het tij niet wist te keren op Old Trafford, heeft volgens Ronaldo een logische verklaring. "Als je niet eens trainer bent (de laatste trainersklus van Rangnick vóór de aanstelling bij United was die bij RB Leipzig in 2019, red.), hoe ga je dan in vredesnaam de baas worden bij Manchester United? Ik had nog nooit gehoord van die man."

De timing van het interview is niet toevallig. De eerste seizoenshelft zit er ook in Engeland op en dus hoeft Ronaldo zich voorlopig niet meer te melden op Carrington, het trainingscomplex van Manchester United. Dit interview lijkt ervoor te zorgen dat de Portugees dat na het WK ook niet meer hoeft te doen. Een winters vertrek lijkt de enige oplossing voor de aanvaller, die deze zomer ook al probeerde om weg te komen van Old Trafford. Toen was er geen club die met hem in zee wilde.