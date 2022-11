Perez gaat op stoel van Van Gaal zitten en laat Ajacieden links liggen

Zondag, 13 november 2022

Kenneth Perez heeft zijn ideale opstelling voor het Nederlands elftal gedeeld. De analist van ESPN zou Memphis Depay ondanks zijn blessure gewoon opstellen tegen Senegal en kiest voor Marten de Roon naast Frenkie de Jong op het middenveld. Daarnaast kunnen Daley Blind en Steven Bergwijn niet rekenen op een basisplaats in het elftal van de Deen.

Er staat geen enkele Ajacied in het elftal van Perez, terwijl de 26-koppige selectie toch zeven spelers van Ajax bevat. Volgens Perez heeft dat met de matige vorm van de regerend landskampioen te maken. "Ik speel bijvoorbeeld niet met Timber, want de wedstrijd tegen Senegal is over een week en ik kijk ook naar hoe ze nu spelen", legt de voormalig middenvelder uit tijdens Dit Was Het Weekend. "Bij spelers die in het buitenland actief zijn, kan ik dat wel iets minder beoordelen."

Op het middenveld kiest Perez voor Frenkie de Jong, De Roon en Cody Gakpo als nummer 10. "Frenkie de Jong is onze spil en De Roon staat ernaast om hem te ontlasten in het verdedigende gedeelte", legt de Deen uit. "Ik geloof dat het Nederlands elftal veel controle moet kunnen houden als ze de bal hebben en dat kan De Roon heel erg goed. Dan lopen we niet zo snel in de val."

Voorin is er in het elftal van de analist een basisplaats weggelegd voor Depay, ondanks zijn blessure. "De bondscoach zegt dat het niet mogelijk is en dat hij alleen kan invallen, maar ik zeg dat hij in de basis kan starten. Het zou voor een helft kunnen zijn, maar hij is zó belangrijk voor het elftal. Als het enigszins kan, moet je het doen. Luuk de Jong staat er dan nog naast als aanspeelpunt, zodat het Nederlands elftal over de grond kan spelen en de vallende bal op De Jong kan gebruiken."

De favoriete Oranje-opstelling van Perez: Bijlow; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké, Malacia; De Roon, Frenkie de Jong, Gakpo; Luuk de Jong, Depay.