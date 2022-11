Perez schrikt van Ajax: ‘Wat hij deed, leek verdomd veel op werkweigering’

Zondag, 13 november 2022 om 23:31 • Guy Habets

Kenneth Perez is geschrokken van de manier waarop Ajax tijdens de tweede helft van de uitwedstrijd bij FC Emmen acteerde. De Amsterdammers kwamen uit de kleedkamer met een 1-3 voorsprong, maar speelden uiteindelijk met 3-3 gelijk en de analist wijst met de beschuldigende vinger naar Daley Blind. Volgens Perez deed de verdediger er niet alles aan om voor Alfred Schreuder te werken.

Blind is de laatste weken onder Schreuder niet meer zeker van een basisplaats en er gaan geruchten over een voorval tussen speler en trainer. Dat zou de reden zijn geweest voor Schreuder om Blind niet meer op te stellen en Perez zag dat de linksbenige verdediger in ieder geval niet meer door het vuur gaat voor zijn coach. "Ze hebben allemaal niet laten zien dat ze voor de trainer wilden spelen, maar Daley Blind was wel de nummer één", klonk het tijdens Dit Was Het Weekend op ESPN. "Jezus Christus, zeg.."

De Deense analist denkt zelfs aan opzettelijk slecht spel van Blind. "Het leek echt verdomd veel op werkweigering. Timber was ook dramatisch, want die is de laatste weken echt onherkenbaar, maar Blind zou het spel nog kunnen regelen als hij de belangrijke rol krijgt toebedeeld. Nu doet hij dat gewoon niet. Hij is niet van plan om iets extra's te doen. Tegen Emmen had Blind de sleutel in handen om het spel van Ajax te regelen, maar het leek alsof hij zich afvroeg waarom hij het moest doen omdat hij zogenaamd niet belangrijk zou zijn."

Zaterdagavond rekende Arnold Bruggink, die als analist aanwezig was in de studio van De Eretribune, ook al af met Blind. "Calvin Bassey is vaak degene die de schuld krijgt van het hele verhaal, maar Daley Blind...", verzuchtte de oud-aanvaller, die een lange stilte liet vallen. "Die speelde centraal achterin, och, man... De kansen die Ajax heeft weggegeven na rust... Emmen kwam achter elkaar door. Jurriën Timber en Blind, wat toch goede spelers zijn, staan allebei een beetje te kijken... Nul communicatie, nul oriëntatie."