Schokkend interview met Ronaldo: ‘Ik heb geen respect voor Erik ten Hag’

Zondag, 13 november 2022 om 23:10 • Guy Habets • Laatste update: 23:20

Cristiano Ronaldo heeft in een groot interview op bizarre wijze uitgehaald naar Manchester United en Erik ten Hag. De Portugees, die zich binnenkort mag melden op het WK in Qatar, liet in gesprek met verslaggever Piers Morgan onder meer optekenen dat hij geen respect heeft voor Ten Hag en dat hij zich verraden voelt door de club.

Ronaldo werd een aantal weken geleden uit de selectie gezet door Ten Hag. Aanleiding daarvoor was het niet in willen vallen in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur, waarna de steraanvaller boos wegbeende. De Nederlandse manager besloot daarop om Ronaldo te verbannen en pas vier dagen later weer in genade aan te nemen. Dat zit de Portugees nog altijd dwars, want hij heeft vernietigend uitgehaald naar Ten Hag. "Ik respecteer hem niet, want hij respecteert mij ook niet", zo meldde hij tegenover Morgan.

Daarnaast voelt CR7 zich niet gesteund door United en had hij meer verwacht van de club. Zo stelt hij te zijn 'verraden' door de clubleiding, zegt Ronaldo zich het zwarte schaap te voelen en vindt hij ook dat er meer empathie had moeten worden getoond na het ziek worden van zijn dochtertje. Eerder overleed zijn pasgeboren zoontje al. "Het voelt voor mij alsof ik naar de uitgang word gedwongen", zo valt er ook te lezen. "Ik krijg de schuld van alles wat er mis is bij United."

De timing van het interview is niet toevallig. De eerste seizoenshelft zit er ook in Engeland op en dus hoeft Ronaldo zich voorlopig niet meer te melden op Carrington, het trainingscomplex van Manchester United. Dit interview lijkt ervoor te zorgen dat de Portugees dat na het WK ook niet meer hoeft te doen. Een winters vertrek lijkt de enige oplossing voor de aanvaller, die deze zomer ook al probeerde om weg te komen van Old Trafford. Toen was er geen club die met hem in zee wilde.

Ronaldo is onder Ten Hag allesbehalve onomstreden. De Portugees begon dit Premier League-seizoen pas vier keer in de basis en moest het zes keer doen met een invalbeurt. De teller staat daarom pas op één competitietreffer, uit bij Everton (1-2). Zondagmiddag tegen Fulham (1-2 winst) zat hij niet eens bij de wedstrijdselectie. In de Europa League stond Ronaldo wel in alle zes de wedstrijden in de basis. De Portugees was goed voor twee treffers in de groepsfase.