Juventus zet knappe reeks door en meldt zich in de top drie van Italië

Zondag, 13 november 2022 om 22:37 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:48

Juventus heeft zondagavond uitstekende zaken gedaan in de Serie A. La Vecchia Signora won in eigen huis met 3-0 van Lazio en boekte daardoor de zesde competitieoverwinning op rij én hield voor de zesde opeenvolgende wedstrijd in de Serie A de nul. De ploeg van Massimiliano Allegri meldt zich door de zege in de top drie van Italië, terwijl Lazio naar de vierde plaats zakt. Moise Kean was met twee doelpunten de grote man in het Allianz Stadium, Arkadiusz Milik nam de derde treffer voor zijn rekening.

Juventus kende een zeer slechte Champions League-campagne, maar in de Serie A gaat het de laatste weken uitstekend. De Oude Dame won vóór zondagavond vijf competitieduels op rij, waaronder de topper thuis tegen Internazionale (2-0). Daarnaast wist de ploeg in al die wedstrijden de nul te houden. Allegri wilde die reeks logischerwijs voortzetten en begon zondagavond met ex-Ajacied Milik en Kean in de punt van de aanval. De oefenmeester kon niet beschikken over Dusan Vlahovic, die met een dijbeenblessure kampt. Weston McKennie was afwezig door dezelfde kwetsuur, terwijl Paul Pogba al langer aan de kant staat met een knieblessure.

Moise Kean lobt Juventus op voorsprong! ??

Een foutje op het middenveld wordt genadeloos afgestraft door Rabiot & Kean ??#ZiggoSport #SerieA #JuveLazio pic.twitter.com/ynSDSAolzm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 13, 2022

Het was Lazio dat in de openingsfase van de eerste helft de meeste kansen creëerde. Toma Basic, Sergej Milinkovic-Savic en Pedro namen het doel van Wojciech Szczesny allemaal onder vuur, maar de bezoekers wisten het net niet te vinden. Dat lukte Juventus via onder anderen Milik en Manuel Locatelli ook niet, totdat Adrien Rabiot de diepgaande Kean wegstuurde. Lazio-doelman Ivan Provedel maakte vervolgens een grove inschattingsfout, waardoor Kean de bal over hem heen kon stiften en Juventus op voorsprong schoot: 1-0.

Na rust was het dezelfde Kean die de marge uitbreidde naar twee. Danilo Cataldi stond te slapen op het middenveld en zag de aanstormde Milik over het hoofd. De bal kwam via de Pool bij Locatelli terecht, die Filip Kostic in één keer diep stuurde op de linkerflank. De Serviër stuitte in eerste instantie nog op Provedel, maar de doelman zag zijn redding recht in de voeten van Kean eindigen die vervolgens alleen maar tegen de bal aan hoefde te lopen: 2-0. Eén minuut voor tijd zette Milik de eindstand op het bord na een fijne voorzet van Federico Chiesa. De Italiaanse vleugelspeler gaf de ex-Ajacied een niet te missen kans: 3-0. Szczesny hield in de slotfase na een fantastische redding nog een schot van Felipe Anderson uit de kruising.

De Oude Dame in grootse vorm! ??

In de Serie A is Juventus niet te stoppen en ook Lazio moet er aan geloven... Arek Milik beslist met een spitsengoal de wedstrijd: 3-0 ??#ZiggoSport #SerieA #JuveLazio pic.twitter.com/2W3kdwlUmR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 13, 2022