Vitesse toont veerkracht en zet dubbelslag van Philippe Rommens recht

Zondag, 13 november 2022 om 21:55 • Guy Habets

Go Ahead Eagles en Vitesse hebben een punt overgehouden aan hun onderlinge duel in Deventer. De formatie van trainer René Hake kwam door een prima eerste helft en twee goals van Philippe Rommens met 2-0 voor, maar liet zich na rust terugdringen door de gasten uit Arnhem. Matus Bero en Simon van Duivenbooden zorgden uiteindelijk voor de eindstand van 2-2.

De opstellingen van beide ploegen kenden geen verrassingen. Vitesse trad, zoals verwacht, met dezelfde elf spelers aan die Ajax afgelopen woensdag op een 2-2 gelijkspel hielden. Million Manhoef, die twee keer scoorde in de Johan Cruijff ArenA, moest met zijn snelheid dus opnieuw voor gevaar zorgen. René Hake, de trainer van Go Ahead Eagles, paste ook niets aan ten opzichte van de met 1-1 gelijkgespeelde wedstrijd bij FC Twente van afgelopen weekend. Willum Willumsson liet in dat duel de gelijkmaker noteren en werd dus in de gelegenheid gesteld om ook tegen Vitesse naar een doelpunt te zoeken.

Het was echter Rommens die de aandacht meteen opeiste. De nummer 10 van Eagles mocht na acht minuten aanleggen voor een vrije trap en liet Daan Reiziger, de goalie van Vitesse, vanaf een meter of twintig kansloos. Even later noteerde de Belg ook zijn tweede doelpunt van de wedstrijd. Rommens vuurde de bal, die na een duel op de rand van het strafschopgebied voor zijn voeten viel, in de linkerbenedenhoek: 2-0. Vitesse had ondertussen weinig te melden in de Adelaarshorst en moest na rust uit een ander vaatje tappen.

Dat lukte de formatie van Phillip Cocu alleraardigst. Binnen vijf minuten in de tweede helft tikte Matus Bero met zijn scheenbeen een voorzet vanaf links van Maximilian Wittek tegen de touwen en die 1-2 zorgde voor het nodige vertrouwen aan Arnhemse zijde. Met frisse moed werd de gelijkmaker gezocht en na een uur spelen schreeuwde heel Vitesse om een strafschop toen Evert Linthorst de bal op de arm kreeg in het eigen strafschopgebied. Na lang overleg tussen scheidsrechter Ingmar Oostrom en de VAR ging de bal niet op de stip.

Dat leverde veel onbegrip op bij de bezoekers. Cocu werd zelfs bestraffend toegesproken en de niet gekregen strafschop maakte ook dat Vitesse het initiatief kort kwijtraakte. Toen de slotfase aanbrak en Go Ahead nog steeds een 2-1 voorsprong in handen had, openden de Arnhemmers alsnog het slotoffensief. Vitesse zette alles op alles om er nog een gelijkspel uit te slepen en via invaller Simon van Duivenbooden kwam de 2-2 nog. De local lad schoof de bal na een uitstekende terugtrekbal voorbij Jeffrey de Lange: 2-2.