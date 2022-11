Ten Hag looft Malacia als rechtsback: ‘Net zo goed als op linksback’

Zondag, 13 november 2022 om 21:08 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:35

Erik ten Hag boekte zondagavond met zijn Manchester United een late 1-2 zege op Fulham. De oefenmeester bracht Alejandro Garnacho twintig minuten voor tijd in het veld en dat betaalde zich uit, daar de Argentijn in blessuretijd voor de winnende treffer zorgde. Ten Hag was na afloop een tevreden man, al vindt hij wel dat zijn ploeg effectiever had moeten zijn. Ook was hij tevreden over Tyrell Malacia, die op de voor hem ongebruikelijke rechtsbackpositie speelde. .

"Mijn geloof daarin was groot", doelt Ten Hag tegenover Viaplay op de onnatuurlijke positie van Malacia op Craven Cottage. "Ik had al een paar keer gezien dat hij dat net zo goed kan als linksback en dat is denk ik ook gebleken. Natuurlijk zijn er punten, als je linksbenig bent, maar hij kan op rechts aardig uit de voeten. Als je linksbenig bent en je moet op rechts verdedigen, moet je weleens op een andere manier gaan staan. Dan kun je weleens uit balans staan, maar het evenwicht heeft hij uiteindelijk gevonden en hij heeft het prima gedaan." Op de vraag of Ten Hag bondscoach Louis van Gaal daarmee een extra optie heeft gegeven, laat de trainer in het midden. "Dat is aan Louis. Alle landencoaches krijgen nu de spelers. Wij kunnen ze bijna allemaal fit afleveren en hoop dat ik ze ook fit terugkrijg."

Ten Hag zag zijn ploeg tegen Fulham de deksel op de neus krijgen, nadat zijn ploeg meerdere mogelijkheden onbenut liet. "De eerste helft speelden we goed en creëerden we meerdere kansen. Ik denk dat het bij de rust 1-3 had moeten staan." Door het missen van de kansen in het eerste bedrijf kwam Fulham terug in de wedstrijd via Daniel James. "Dat mag eigenlijk niet op topniveau, maar de spirit is heel goed en dan zie je dat we ons toch weer terugvechten in de wedstrijd. Dat moeten we vasthouden en uitbouwen. Het geloof dat we hebben dat we uit het niets een goal kunnen maken en op het einde een goal kunnen maken, laat zien dat we in ontwikkeling zijn en dat is het goede van de zaak."

Ten Hag in gesprek met @BartNolles en gaat met goed gevoel de break in?? "Zei vroeger al: Als je scoort doe het dan vooral in de laatste seconde." #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/FYqak06ULR — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) November 13, 2022

Die ontwikkeling van zijn team is wat Ten Hag het meeste deugd doet. "Wat je ziet is dat er wat ontstaat bij ons. Er staat niet alleen een elftal, maar een selectie dat voor elkaar wil vechten en elkaar ondersteunt. We kunnen ook iets vanaf de bank brengen, wat een impact heeft in de wedstrijd. Dit is het beste voorbeeld." Op aangeven van Christian Eriksen wist Garnacho met links de verre hoek te vinden, waardoor United aansluiting houdt met de top vier.

Op de vraag van verslaggever Bart Nolles of late overwinningen als die van zondag de lekkerste zijn, antwoordt Ten Hag bevestigend. "Ja, natuurlijk. We zeiden vroeger altijd al dat als je scoort, je het vooral in de laatste minuut moet doen, omdat de tegenstander dan niet meer gelijk kan maken. Dit is een geweldige overwinning", stelt de oefenmeester van the Red Devils content. United hervat de Premier League op 27 december, wanneer Nottingham Forest naar Old Trafford komt.