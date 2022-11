Kökçü doet onthulling: ‘Ook in mijn privésfeer was het rommelig’

Zondag, 13 november 2022 om 20:49 • Jordi Tomasowa

Orkun Kökçü is gematigd tevreden over de eerste seizoenshelft van Feyenoord. De aanvoerder erkent voor de camera van ESPN een moeilijke voorbereiding gedraaid te hebben. In deze periode had Kökçü naar eigen zeggen veel aan zijn hoofd.

“Ik ben gematigd tevreden”, zegt Kökçü over de eerste seizoenshelft. “Ik heb een hele moeilijke voorbereiding gehad. Ook in mijn privésfeer was het rommelig. Mijn hoofd was er niet altijd bij in het begin. In de loop van het seizoen werd het steeds rustiger in mijn hoofd. Uiteindelijk kan ik nog veel beter.” De middenvelder weigert echt dieper op het onderwerp in te gaan. “Je hebt heel veel aan je hoofd. Daarna probeer je eigenlijk alles van je af te zetten. Alleen de trainer en mensen dichtbij wisten wat er speelden. Ik ben blij dat dat over is en ik kan me nu weer focussen op het voetbal.”

Dankzij de ruime 5-1 overwinning op Excelsior gaat Feyenoord als koploper van de Eredivisie de WK-onderbreking in. Volgens Kökçü is een kampioenschap realistisch. “Je ziet dat alles mogelijk is. We hebben ook zeker wedstrijden gehad dat het niet goed liep. We hebben het toch voor elkaar gekregen om in de Europa League door te komen als eerste en ook om de eerste seizoenhelft af te sluiten als koploper. Je kan alleen maar trots zijn, maar er zit nog zoveel rek in.”

Kökçü was zondag een van de grote uitblinkers aan de zijde van Feyenoord tijdens de Rotterdamse derby tegen Excelsior. De middenvelder nam twee treffers voor zijn rekening en vierde bovendien een jubileum. Het duel met Excelsior was zijn honderdste Eredivisie-wedstrijd uit zijn carrière. In de eerste seizoenshelft was Kökçü goed voor zeven goals en twee assist in negentien officiële duels.