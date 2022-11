Arne Slot komt met advies voor Ajax na gouden Feyenoord-weekend

Zondag, 13 november 2022 om 20:36 • Guy Habets

Arne Slot, trainer van Feyenoord, heeft na afloop van de met 5-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Excelsior een opvallende oproep gedaan. De trainer van de Stadionclub wilde Ajax adviseren om trainer Alfred Schreuder toch zeker niet te ontslaan. Slot werkte vroeger met Schreuder samen en heeft daar goede herinneringen aan.

Slot stond na de stadsderby tegen Excelsior de pers met een goed gemoed te woord. De oefenmeester gaat met zijn Feyenoord als koploper de WK-onderbreking in en dat zorgde voor een glimlach op het gezicht van de trainer. "Ondanks alle spelers die we kwijt zijn geraakt, staan we waar we staan", verwees Slot naar de leegloop in Rotterdam-Zuid van afgelopen zomer. Zondagmiddag stonden er maar liefst zes spelers aan de aftrap die vorig seizoen nog niet in De Kuip speelden.

Feyenoord staat nu drie punten voor op Ajax, waar de aanhang roept om het ontslag van trainer Schreuder. Daar gaat Slot niet in mee. "Ajax heeft een ontzettend goede trainer waar ik mee samen heb gespeeld en waar ik afgelopen week toevallig nog samen een interview mee heb gehad. Daar waren ook nog andere spelers bij. Alfred is een hele goede trainer, dus ik zou Ajax willen adviseren om hem te houden. Als ze mijn advies daarin nodig hebben, natuurlijk.."

Voorafgaand aan de wedstrijd gaf algemeen directeur Dennis te Kloese al te kennen dat Ajax niet hoeft aan te kloppen voor Slot, mocht Schreuder ontslagen worden. Andere geïnteresseerde clubs moeten de portemonnee trekken. "Als er op een gegeven moment een mogelijkheid is voordat zijn contract afloopt, dan moet de club er ook beter van worden”, doelde de algemeen directeur op de aanwezigheid van een afkoopsom in het contract van de coach uit Bergentheim. “Of Ajax zich mag melden? Nee, zeker niet nee.”